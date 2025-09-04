De Bruyne ha scoperto il catenaccio italiano e capito perché tatticamente la Serie A è complessa

In attesa he il campionato ripresa la Gazzetta dello Sport si sofferma sugli arrivi nella Serie A dei grandi campioni che definisce “senza età”, tra di loro c’è anche De Bruyne, approdato al Napoli a inizio mercato dal City.

“Per adesso Kevin De Bruyne ha tenuto i ritmi bassi, mostrando una condizione atletica non ottimale. Però con Conte gioca solo chi corre e quindi è solo questione di tempo. Nel frattempo KDB ha fatto anche la conoscenza con il catenaccio italiano comprendendo perché dal punto di vista tattico la Serie A è un campionato molto complesso”.

Athletic sull’inserimento di De Bruyne aveva scritto:

Al Maradona di Fuorigrotta, il Napoli ha spinto tanto, ma non è riuscito a battere il Cagliari fino al minuto 95. “Pffff wow wow wow. Queste vittorie sono le migliori”, il commento del convalescente Romelu Lukaku su Instagram, in una foto che lo ritrae con una mano sulla fronte. Come è successo a Reggio Emilia la scorsa settimana, quando Scott McTominay e Kevin De Bruyne hanno inferto al Sassuolo il colpo di grazia, ora è stato un altro dei centrocampisti, Frank Zambo Anguissa, a decidere la partita. Il sostituto di Lukaku Lorenzo Lucca non riesce, nonostante la sua fisicità, a sferrare un colpo di testa vincente e a far giocare gli altri con l’efficacia di Big Rom, che, per non dimenticare, ha guidato la classifica degli assist la scorsa stagione.

L’inserimento di De Bruyne in un centrocampo già affollato, con la sistemazione a sinistra, è stato, per ora, goffo. Eppure, il Napoli è a punteggio pieno e non ha ancora subito un gol. L’arrivo di Hojlund dal Manchester United dovrebbe aggiungere gol a un attacco che lo scorso anno è stato il settimo in Serie A. Lo scudetto del Napoli è un promemoria: ad eccezione della Juventus di Maurizio Sarri nel 2020, in Italia è la miglior difesa a vincere i campionati.