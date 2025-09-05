«L'ambientamento a Napoli? Il calcio è calcio - ha detto facendosi una risata -. In Inghilterra forse ti senti un po' più solo, ma l'esperienza è la stessa»

De Bruyne corregge Garcia sulla fascia di capitano: «Non c’è stata una votazione. Ha deciso il ct, va bene»

Il Belgo ha vinto 6-0 in Liechtenstein, è terzo con 7 punti nel girone di qualificazione mondiale ma ha giocato appena tre partite. Il Galles che è primo con 10 ne ha giocate cinque. La Macedonia del Nord seconda con 8, ne ha giocate quattro.

De Bruyne ha giocato 67 minuti e ha segnato anche un gol. Nel post-partita ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Ha parlato della partita, della fascia di capitano che Garcia gli ha tolto per affidarla a Tielemans e del Napoli.

Garcia aveva comunicato che è stata una decisione anche dei calciatori. Ha parlato di unanimità.

De Bruyne ha negato che anche i calciatori gli abbiano preferito Tielemans ma non ha fatto problemi per la decisione:

«Il ct Garcia ha parlato con me e Lukaku all’inizio di questa settimana e ci ha comunicato la sua decisione. Va bene. Non c’è stata una votazione. L’allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine».

De Bruyne ha parlato anche della sua esperienza a Napoli.

Come si sta ambientando De Bruyne a Napoli?

«Bene, è stato un pre-campionato duro, ma ho fatto tutto. Mi sento in forma. Ho ancora alcune cose da sistemare, come prima del trasloco, ma va tutto bene. Ho anche iniziato bene il campionato».

Ha detto che non deve adattarsi alla cultura calcistica italiana.

«Il calcio è calcio – ha detto facendosi una risata -. In Inghilterra forse ti senti un po’ più solo, ma l’esperienza è la stessa. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa nascere qualcosa di buono».