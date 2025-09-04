Tielemans è il nuovo capitano del Belgio, Garcia e i giocatori lo hanno preferito a De Bruyne (Hln)

Il ct ha dichiarato: «La decisione è stata unanime. Youri rappresenta il collegamento perfetto tra la generazione di calciatori più esperti e quelli più giovani».

Sarà Youri Tielemans il nuovo capitano del Belgio di Rudi Garcia, dopo l’infortunio di Lukaku. La fascia, dunque, non andrà a Kevin De Bruyne.

Hln scrive:

Non Romelu Lukaku. Nemmeno Kevin De Bruyne. Youri Tielemans sta entrando in una nuova fase della sua carriera. Il centrocampista è da ora capitano dei Red Devils. Scelta all’unanimità dallo staff tecnico e dai suoi compagni di squadra. In conferenza stampa era seduto accanto a Garcia; al ct è stato chiesto se quindi sarebbe stato lui il nuovo capitano. Garcia: «La risposta è un clamoroso sì. Diventerà anche il capitano permanente della nazionale. La decisione è stata unanime. Youri è il collegamento perfetto tra la generazione di calciatori più esperti e quelli più giovani». Non è la prima volta che Tielemans indossa la fascia da capitano con la nazionale. La prima volta è stata con il ct Roberto Martínez nell’amichevole del 2022 contro l’Irlanda. E’ stato poi capitano più volte anche nei club in cui ha giocato, all’Anderlecht come al Leicester.

Tielemans ha commentato così la decisione:

«Sono sorpreso? E’ un parolone. L’allenatore avrebbe potuto scegliere qualcun altro, ma voglio continuare ad essere me stesso. Non cambierà chi sono o chi sarò in futuro questa fascia».

«Lukaku si è mostrato positivo quando ci ho parlato. Vogliamo riaverlo quanto prima. Ha uno spirito combattivo. Operazione? La sua è stata la scelta più giusta. Ha un’età in cui un intervento chirurgico potrebbe significare un’assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma. Intanto noi proveremo ad andare al Mondiale anche senza di lui. La sua assenza non cambierà molto il nostro gioco».