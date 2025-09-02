Kevin dovrebbe poi mettere le gambe al servizio di un cervello di assoluta superiorità. È Serie Arzilla: tra Modric, Dzeko, Matic, Albiol, Vardy e Immobile, fanno 230 anni

De Bruyne acquisto numero uno del mercato ma serve la cura Conte, per ora il suo è calcio camminato (Zazzaroni)

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il calciomercato appena terminato. Ecco qualche estratto:

Dopo aver discusso per mesi e anni e fallimenti azzurri di giovani da crescere, sperabilmente italiani, abbiamo importato (o riportato) Modric, Dzeko, Matic, Albiol, Vardy e Ciro, più di 230 anni in sei. Gente di livello, per carità, ma un fi lo datata. Siamo diventati la Serie Arzilla. Ma non buttiamoci an-

cora più giù.

Visto che le classifiche di gradimento piacciono tanto, vi consegno la mia, personalissima e contestabilissima.

Soltanto il Napoli s’è mosso rispettando un ambizioso programma tecnico che ha comunque contemplato qualche correzione in corsa. Al primo posto metto infatti De Bruyne, anche perché non mi sarei mai aspettato di vederlo dalle nostre parti. Completato il trattamento Conte, Kevin dovrebbe mettere le gambe al servizio di un cervello di assoluta superiorità. Il calcio camminato, ancorché illuminante, non è vincente.

Sempre del Napoli è Rasmus Hojlund: un’operazione da 50 milioni per sopperire alla lunga assenza di Lukaku va assolutamente premiata.

“Il ritardatario della partita”. Scrive così il portale belga Hln molto attento alle vicende di Kevin De Bruyne. Hln è impietoso (o realista) per quel che riguarda la prestazione di ieri sera della stella del Napoli di Antonio Conte, e i commenti dei tifosi lo sono ancor di più. «La sua migliore azione è stata la sostituzione». Da due giorni l’inviato del portale ha scandagliato Napoli per “vedere l’effetto che fa”. E ne è uscito un quadro contrastante. Ai tifosi, capaci di spendere ogni cifra per la sua maglietta, il belga non ha regalato una prestazione degna del suo nome.

Hln scrive:

Il gol decisivo di Anguissa all’ultimo minuto ha mandato in visibilio i tifosi del Napoli ma per Kevin De Bruyne (34), il suo esordio al Maradona è stata da dimenticare in fretta. “Kdb” non è riuscito a lasciare il segno. Secondo i media italiani, “il peso del debutto al Maradona” si è fatto sentire sul Diavolo Rosso che ha anche “rallentato la partita”.

I tifosi belgi lo fanno a pezzi

Leggendo i commenti ne esce un De Bruyne venduto dal City perché non riesce più a stare al passo con i ritmi della Premier. Dirk Claeys scrive: “Al City non ce la faceva più, fisicamente e mentalmente non era abbastanza in forma, vedremo quanto durerà a Napoli!”. Johan Planckaert aggiunge: “Non è in forma, perché al City lo hanno lasciato andare? Si sta avvicinando alla fine della sua carriera. Sta diventando più lento e meno preciso. È normale. Cosa immaginavano al Napoli?”. Daniele Schuurman ricorda: Vogliono trasformarlo in un Maradona, e ovviamente se la sono cercata perché nessuno può sostituirlo, sarà una situazione difficile per Kevin. Avrebbe potuto urlare a tutti di abbassare le aspettative, ma nessuno lo farebbe. Lasciare il City significa anche essersi messo alle spalle il meglio. È un bravo calciatore, e non ce ne sono molti in giro”. Herman Thys consiglia: Non deve lasciarsi mettere pressione dalla stampa. Dategli il tempo di adattarsi. Jean Paul De Bruyne è impietoso: “La sua migliore azione è stata la sostituzione”.