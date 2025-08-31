De Bruyne stroncato dai tifosi belgi: «La migliore azione è stata la sostituzione». Ma la sua maglia va a ruba

“Il ritardatario della partita”. Scrive così il portale belga Hln molto attento alle vicende di Kevin De Bruyne. Hln è impietoso (o realista) per quel che riguarda la prestazione di ieri sera della stella del Napoli di Antonio Conte, e i commenti dei tifosi lo sono ancor di più. «La sua migliore azione è stata la sostituzione». Da due giorni l’inviato del portale ha scandagliato Napoli per “vedere l’effetto che fa”. E ne è uscito un quadro contrastante. Ai tifosi, capaci di spendere ogni cifra per la sua maglietta, il belga non ha regalato una prestazione degna del suo nome.

Hln scrive:

Il gol decisivo di Anguissa all’ultimo minuto ha mandato in visibilio i tifosi del Napoli ma per Kevin De Bruyne (34), il suo esordio al Maradona è stata da dimenticare in fretta. “Kdb” non è riuscito a lasciare il segno. Secondo i media italiani, “il peso del debutto al Maradona” si è fatto sentire sul Diavolo Rosso che ha anche “rallentato la partita”.

I tifosi belgi fanno a pezzi De Bruyne

Leggendo i commenti ne esce un De Bruyne venduto dal City perché non riesce più a stare al passo con i ritmi della Premier. Dirk Claeys scrive: “Al City non ce la faceva più, fisicamente e mentalmente non era abbastanza in forma, vedremo quanto durerà a Napoli!”. Johan Planckaert aggiunge: “Non è in forma, perché al City lo hanno lasciato andare? Si sta avvicinando alla fine della sua carriera. Sta diventando più lento e meno preciso. È normale. Cosa immaginavano al Napoli?”. Daniele Schuurman ricorda: Vogliono trasformarlo in un Maradona, e ovviamente se la sono cercata perché nessuno può sostituirlo, sarà una situazione difficile per Kevin. Avrebbe potuto urlare a tutti di abbassare le aspettative, ma nessuno lo farebbe. Lasciare il City significa anche essersi messo alle spalle il meglio. È un bravo calciatore, e non ce ne sono molti in giro”. Herman Thys consiglia: Non deve lasciarsi mettere pressione dalla stampa. Dategli il tempo di adattarsi. Jean Paul De Bruyne è impietoso: “La sua migliore azione è stata la sostituzione”.

Eppure le sue maglie sono vendute a peso d’oro all’asta

Prosegue il portale belga:

La sua maglia da partita è comunque diventata un vero must-have. Come già la scorsa stagione, il Napoli collabora con MatchWornShirts un sito di aste che vende maglie indossate e autografate. Ed è qui che è in vendita anche la prima maglia ufficiale casalinga di Kevin De Bruyne. La maglia “KDB” è di gran lunga la più popolare tra tutti i giocatori del Napoli, con un prezzo offerto (1.716 euro) circa tre volte superiore a quello del secondo in lista, Scott McTominay (683 euro). La scorsa settimana, per il suo debutto ufficiale in trasferta contro il Sassuolo, la sua maglia è stata venduta a oltre 5.600 euro.