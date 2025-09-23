Dazn, nessuna partita della quarta giornata di Serie A ha raggiunto il milione di spettatori (calcio per pochissimi)

Nessuna delle dieci partite valide per la quarta giornata di Serie A ha fatto registrare almeno un milione di telespettatori su Dazn. È quanto emerge dai dati di ascolto dell’emittente streaming, che pur in crescita confermano lo stato comatoso del calcio italiano.

Serie A, i dati d’ascolto della 4a giornata

La partita più vista è stata Inter-Sassuolo di domenica sera, seguita da Verona-Juventus di sabato pomeriggio. Al terzo gradino del podio troviamo invece il derby Roma-Lazio disputatosi alla mezza di domenica. Solo quarto posto per Napoli-Pisa (lunedì sera, ed era trasmessa anche da Sky), che precede Udinese-Milan (sabato sera). Il bottino complessivo è di 5.4 milioni di audience (5.394.148) con una crescita del +13% rispetto alla stagione 24-25. Ecco nel dettaglio.

Venerdì 19/09/25 20:50 – 22:45* Lecce-Cagliari 289.840** Esclusiva Dazn

Sabato 20/09/25 15:03 – 17:10* Bologna-Genoa 287.045** Esclusiva Dazn

Sabato 20/09/25 18:02 – 19:58* Verona-Juventus 914.477** Esclusiva Dazn

Sabato 20/09/25 20:48 – 22:40* Udinese-Milan 538.816**

Domenica 21/09/25 12:32 – 14:28* Lazio-Roma 850.684** Esclusiva Dazn

Domenica 21/09/25 15:01 – 16:58* Cremonese-Parma 57.071** Esclusiva Dazn

Domenica 21/09/25 15:03 – 16:54* Torino-Atalanta 163.501** Esclusiva Dazn

Domenica 21/09/25 15:01 – 16:58* Zona Dazn 277.157** Esclusiva Dazn

Domenica 21/09/25 18:03 – 20:13* Fiorentina-Como 407.402**

Domenica 21/09/25 20:46 – 22:43* Inter-Sassuolo 940.670** Esclusiva Dazn

Lunedì 22/09/25 20:47 – 22:45* Napoli-Pisa 667.486**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come Amr al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il campionato italiano arriva in Medio Oriente e Nordafrica grazie a uno streaming del Kuwait

Il campionato italiano sbarca in Medio Oriente e Nordafrica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la piattaforma di streaming kuwaitiana Shasha ha acquisito i diritti per trasmettere la Serie A in 16 Paesi dell’area, con il lancio delle prime dirette già dal prossimo fine settimana.

La serie in Medio Oriente e Nordafrica:

Come racconta la Gazzetta dello Sport: «Shasha porterà il calcio italiano in Medio Oriente e nel Nordafrica. La piattaforma streaming con base in Kuwait è in piena espansione e ha acquisito i diritti per trasmettere nell’area le partite della Serie A. I 16 Paesi in cui Shasha porterà il nostro calcio sono lo stesso Kuwait, poi Egitto, Oman, Giordania, Iran, Siria, Libano, Yemen, Palestina, Sudan, Sudan del Sud, Gibuti, Ciad, Mauritania e Somalia. Le trasmissioni inizieranno già dal prossimo weekend e nel quartier generale di Shasha, in Kuwait, verranno allestite anche delle trasmissioni di intrattenimento, con analisi tecniche e commenti sulle partite».

Il post con l’annuncio della piattaforma kuwaitiana su X:

«Shasha ottiene i diritti di trasmissione della Serie A italiana in Kuwait, Egitto, Oman, Giordania, Iran, Siria, Libano, Libia e in altri otto Paesi. Al-Mudhaf: le partite saranno trasmesse a partire dalla quarta giornata», ovvero dal prossimo fine settimana.