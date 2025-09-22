Buongiorno: «Durante la settimana abbiamo caricato di meno e lavorato moltissimo in sala video»

Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato la gara tra Napoli e Pisa che sta per iniziare. Di seguito le dichiarazioni integrali.

Buongiorno: «In settimana ci siamo concentrati molto sulla tattica»

«Dobbiamo cercare di fare bene in ogni partita. Oggi è una grande occasione e daremo il massimo per ottenere i tre punti. In settimana abbiamo visto più video perché i carichi di lavoro si sono abbassati, ci concentriamo tantissimo sulla tattica»

Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akisanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Moreo, Nzola. All.: Gilardino

Nel Napoli il ritorno dal 1′ di Mathias Olivera, con Spinazzola (che finora le aveva giocate tutte da titolare) a riposo dopo la trasferta dispendiosa di Manchester. Ancora in panchina Gutierrez su quel lato. Confermato il 4-1-4-1 con Lobotka che darà spazio a Gilmour, entrato bene a Manchester per quel che si è potuto vedere. De Bruyne titolare dietro a Hojlund, ancora in panchina sia Lucca che Lang. Per l’olandese addirittura solo 17 minuti. In difesa ancora titolare Buongiorno. A centrocampo Conte decide di fare a meno anche di Anguissa: ci sarà Elmas a centrocampo dall’inizio. Meret ritorna tra i pali dopo le due ottime uscite di Milinkovic.

Nel Pisa Gilardino sceglie ancora le due punte, con Nzola che partirà titolare accanto all’inamovibile Moreo. Centrocampo con Aebischer e Marin punti fermi, e con Leris e Bonfanti che agiranno da quinti. Preferito a Tramoni Akisanmiro per la sua velocità e fisicità. In difesa dentro Lusuardi. Scuffet in panchina ritorna al Maradona così come Raul Albiol, che Gilardino ha preferito non rischiare.