Daniel Maldini può approfittare dell’assenza di Lookman per imporsi, ma è ancora discontinuo (Rmc Sport)

Il nipote di Cesare e figlio di Paolo si è assicurato un posto in Nazionale dallo scorso ottobre, ma deve migliorare il suo score: finora 3 gol in 14 presenze con l'Atalanta.

Contro il Psg questa sera esordirà in Champions molto probabilmente Daniel Maldini; il figlio di Paolo, con l’Atalanta, ha avuto prestazioni altalenanti finora, ma nonostante ciò, dallo scorso ottobre è sempre stato considerato dalla Nazionale italiana.

Daniel Maldini esordirà questa sera in Champions

Rmc Sport scrive:

Nipote di Cesare Maldini e figlio di Paolo Maldini, Daniel potrebbe essere titolare con l’Atalanta nel match contro il Psg in Champions League. Il trequartista deve ancora mettersi alla prova con la competizione, nonostante abbia già esordito in Nazionale. Un cognome il suo prestigioso nel mondo del calcio. Se suo padre e suo nonno brillavano come difensori del Milan, Daniel Maldini si è prima assicurato una forma di eredità venendo ingaggiato dai rossoneri, indossando per 24 volte la maglia del Milan. Tuttavia, gioca come trequartista dal lato sinistro. Prestato più volte durante il suo periodo al Milan, Daniel ha lasciato definitivamente il club nell’estate del 2024, dopo un prestito al Monza dove è stato poi riscattato. Successivamente, nello scorso mercato invernale è passato all’Atalanta per 10 milioni di euro. Convocato per la prima volta con l’Italia nell’ottobre 2024, Maldini era presente anche allo scorso raduno del ct Gattuso, ex compagno di squadra di suo padre.

Nato da madre venezuelana, era stato corteggiato per indossare i colori del Paese sudamericano. Ma Luciano Spalletti li anticipò. Nonostante il cognome famoso e un grande potenziale, le prestazioni di Daniel sono state abbastanza discontinue nei suoi primi mesi a Bergamo. Il giovane Maldini ha finora totalizzato 3 gol in 14 presenze da gennaio 2025. Il tecnico Ivan Jurić si aspetta molto di più dal suo giocatore, che festeggerà il suo 24esimo compleanno il prossimo 11 ottobre. Il calciatore ha partecipato alle prime tre partite dell’Atalanta in Serie A in questa stagione. Il figlio di Paolo Maldini, inoltre, sta beneficiando anche dell’esclusione di Ademola Lookman.