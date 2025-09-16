Juric: «Ho già parlato abbastanza di Lookman, la situazione non è cambiata»

L’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, per presentare la sfida di domani in Champions League contro il Psg a Parigi. Inevitabile tornare sul caso Lookman con l’ex tecnico del Torino che ha mostrato una certa insofferenza nel dover toccare nuovamente l’argomento. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Juric

«Sul caso Lookman non ho nulla da dire. Siamo sereni, la situazione la conoscete e non è cambiata. Abbiamo parlato con il ragazzo, lui sa tutto. Inutile dire sempre le stesse cose, ho già parlato abbastanza. Ora concentriamoci solo sulla partita di domani».

«Al momento sento poca emozione, penso solo al match che dovremo fare contro i più forti. Non sono spaventato ma curioso di ciò che potremo fare avendo di fronte i campioni d’Europa. Ci siamo preparati bene, speriamo di fare una grande partita. Sappiamo che dovremo andare i nostri limiti per portare punti a casa, loro prediligono molto il palleggio, hanno velocità in attacco. Abbassarsi sarebbe un grave errore, così sanno essere letali. Le squadre che lo fanno soffrono di più rispetto ad affrontarli a viso aperto».

«Scamacca e Kolasinac sono due pezzi da novanta che ci mancano, per domani sono ancora nella lista degli infortunati ma abbiamo ragazzi che vogliono far bene. Sono fiducioso. In alcune partite meritavamo di più ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Nell’ultima gara abbiamo collegato gol e bel gioco. Ci serviva la vittoria per affrontare con fiducia questa partita».