Da quando Guardiola ha scoperto il contropiede e abbandonato il possesso palla, Haaland segna di più (Athletic)

Il tipico gol di Erling Haaland: si libera di una difesa troppo alta, “la sua coda di cavallo bionda che svolazza al vento mentre si aggrappa al passaggio filtrante. Poi la conclusione di piatto che batte il portiere, l’unico avversario ancora nello stesso codice postale”. Il virgolettato è di The Athletic. Il giornale sportivo del New York Times sottolinea che da quando Guardiola ha abbandonato il feticismo del possesso palla il suo bomber è tornato a segnare come un tempo. Cioè un sacco. Il modo in cui lo fa ora, scrivono, è significativo tatticamente.

“Era il suo marchio di fabbrica al Red Bull Salisburgo e al Borussia Dortmund. È il modo in cui ha segnato il suo primo gol su azione in Premier League, al debutto contro il West Ham United nell’agosto 2022. E ha riprodotto la formula questo mese in due domeniche consecutive contro Manchester United e Arsenal”. Lo stava facendo anche contro il Napoli, prima che Di Lorenzo lo abbattesse.

In realtà “nelle sue prime tre stagioni in Premier League, Haaland ha segnato solo cinque gol in contropiede e meno del cinque percento dei suoi tiri è arrivato così. L’idea che il norvegese si lanciasse nello spazio terrorizzava così tanto le squadre che si adeguavano rapidamente, abbassandosi così tanto da impedire al pallone di arrivare alle sue spalle. Ma la sua visione di scattare dalla linea di metà campo e dirigersi verso la porta è tornata nelle prime cinque partite di questa stagione di Premier League”.

Cosa è cambiato? È, scrive The Athletic, “il sottoprodotto di un cambiamento tattico”: “cedendo il possesso palla nella propria metà campo e invitando gli avversari a giocare nella propria, il City crea uno spazio in cui Haaland può infilarsi, cosa che non sarebbe possibile quando si domina il territorio“.

“Guardiola è consapevole della minaccia rappresentata da una squadra che gioca in contropiede. È la modalità di attacco contro cui ha difeso per gran parte della sua carriera, mentre le sue squadre monopolizzano il possesso palla e pressano all’istante per riconquistarla. Ora ne sta abbracciando il potenziale”.

“Il possesso palla del City, pari al 32,8% nel pareggio per 1-1 contro l’Arsenal, è stato il più basso della sua gestione. Il gol di apertura di Haaland al nono minuto ha cambiato l’andamento della partita, ma il City ha difeso più in profondità anche contro il Manchester United, il che suggerisce un’evoluzione più decisa nello stile di gioco. Siamo ancora all’inizio della stagione, ma finora questo approccio si sta rivelando un’anomalia per quasi tutti i parametri rispetto agli altri otto anni dello spagnolo alla guida della squadra. Meno pressing, meno lunghi periodi di possesso palla, più velocità nel gestire la palla nei terzini”.

“Haaland ha continuato a battere i record di gol nonostante la mancanza di occasioni in contropiede, ma questo cambio di tattica sta liberando la sua super forza dopo un lungo periodo di ibernazione. Rappresenta un dilemma inquietante per le squadre avversarie. Essere così passivi da permettere al City di avere un possesso palla illimitato nella propria metà campo è sicuramente solo questione di tempo prima che si facciano strada. Essere in attacco, dominando il possesso palla, permette loro di assorbire la pressione prima di liberare Haaland in ampi spazi”.

E infatti, anche in Champions – continua il giornale – “contro il Napoli, Haaland ha beneficiato del tocco abile di Phil Foden, in una partita che ha presentato la stessa sfida a blocco basso a cui Haaland si è abituato da quando si è trasferito in Inghilterra”.