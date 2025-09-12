La Triestina passa a Dogecoin e apre le porte della serie A alle criptovalute

Criptovalute e calcio si incontrano a Trieste. La Triestina apre le porte al futuro con un passaggio di proprietà che segna un unicum nel panorama europeo. Il club è passato sotto il controllo di House of Doge, ramo operativo della Dogecoin Foundation, portando per la prima volta una criptovaluta nel cuore della governance calcistica. Nata nel 2013 dall’idea degli ingegneri Billy Markus e Jackson Palmer, Dogecoin è una criptovaluta open source basata su un sistema decentralizzato. Negli anni è diventata un mezzo di pagamento accettato da diverse società legate a Elon Musk, tra cui Tesla.

Le parole del Ceo di House of Doge:

Marco Margiotta, Ceo di House of Doge, ha spiegato: «Il nostro investimento in Us Triestina Calcio 1918 va ben oltre il calcio. Si tratta di connettere la comunità globale di Dogecoin con uno dei club più storici d’Europa e dimostrare che gli asset digitali possono generare valore, cultura e passione nel mondo reale. Allo stesso modo, vogliamo rafforzare il legame tra il club e la città di Trieste, celebrandone la ricca storia e la vivace comunità locale. Unendo i fedeli tifosi della Triestina con la rete globale di Dogecoin, puntiamo a creare un movimento condiviso che unisca l’orgoglio locale con l’innovazione globale. Questo è il primo passo per portare lo spirito di Dogecoin nel cuore del gioco più popolare al mondo».

La Triestina e le criptovalute:

House of Doge ha dichiarato in una nota: «Riteniamo lo sport una delle piattaforme più potenti per accelerare l’adozione di Dogecoin. Diventando il principale azionista di Us Triestina Calcio 1918, House of Doge non solo scrive la storia del calcio europeo, ma prepara anche il terreno per integrare Dogecoin nella vita quotidiana: dai pagamenti alle partnership, fino alle esperienze globali dei tifosi. Parallelamente alla nostra espansione internazionale, vogliamo anche investire a livello locale: Trieste e la sua comunità sono al centro di questo percorso, e il nostro impegno è costruire un ponte tra la passione della gente del posto e l’energia dei sostenitori di Dogecoin in tutto il mondo».

La nota ufficiale del club:

La società in una nota sul sito ufficiale: «Questa operazione rivoluzionaria segna l’integrazione diretta nella propria struttura di un veicolo di commercializzazione legato alle criptovalute, per la prima volta in un club calcistico europeo».