Costacurta: «Dopo la mezz’ora i calciatori del Napoli sono leggermente calati di mentalità»

Billy Costacurta a Sky Sport ha commentato la prestazione del Napoli che ha vinto contro la Fiorentina fuori casa per 3-1

«C’è da far crescere la capacità di restare concentrati fino al 45′ di entrambi i tempi. Sono convinto che questa sia la preoccupazione di Conte. Dopo la mezz’ora i calciatori del Napoli sono leggermente calati di mentalità. Bisogna però sapere che la preparazione e il campo sono due cose differenti. Non sono ancora pronti a reggere la partita»

Paolo Condò ha sottolineato:

«Il titolo di questa sera é ‘Manchester by the sea’, che è un bellissimo film. E lo dedichiamo al Manchester United: God Bless Manchester United. Non esiste un grande club al mondo capace di bruciare giocatori come lo United negli ultimi 10-12 anni. Oggi abbiamo visto un Hojlund splendido, McTominay lo scorso anno è stato l’uomo Scudetto, lo stesso de Gea è vero che ha subito tre gol ma ha fatto tante parate. Un club fornitore per il nostro campionato e non dobbiamo smettere di ringraziarlo».

Napoli calato nel finale?

«La partita è cambiata nel momento in cui sono stati fatti i cambi: la Fiorentina è un po’ salita e Quelli che sono subentrati hanno giocato nettamente meglio rispetto a chi ha cominciato. E il Napoli vinceva già 3-0, quindi ci sta che poi abbia frenato un po’».