Conte sostituisce De Bruyne perché il Napoli resta in dieci, come fece Sacchi con Baggio a Usa 94

Antonio Conte come Arrigo Sacchi. Non a caso i due si sentono spesso e volentieri, si stimano reciprocamente. Il Napoli al minuto 20 resta in dieci per l’espulsione di Di Lorenzo. Conte dice: “dobbiamo fare qualcosa”. Fa scaldare Olivera. E quattro minuti dopo, toglie De Bruyne. Come fece Sacchi a Usa 94 in Italia-Norvegia. Dopo l’espulsione di Pagliuca, fece entrare Marchegiani e mandò negli spogliatoio Roberto Baggio. Nettamente diversa la reazione dei due. Baggio in mondovisione disse: “questo è pazzo”. De Bruyne non ha fatto una piega. Aveva atteso settimane questa partita, questo ritorno all’Etihad, e si è accomodato in panchina dopo nemmeno mezz’ora e senza fiatare.

Conte era a quel Mondiale. In quella partita era in panchina.