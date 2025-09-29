Conte potrebbe concedere a De Bruyne un turno di riposo e valutare Neres titolare (Sportmediaset)

Nella sconfitta del Napoli contro il Milan, Kevin De Bruyne non ha gradito il cambio da parte del tecnico Antonio Conte; l’allenatore ha tenuto a ribadire nel post-gara che non tollera vengano messe in discussione le sue scelte, proprio come accadde con Lautaro Martinez quando allenava l’Inter. Ora, cosa succederà con il centrocampista belga?

Conte potrebbe valutare altre scelte tattiche e concedere riposo a De Bruyne

Sportmediaset scrive:

Che l’interlocutore per sfoghi di quel tipo sia quello sbagliato è lapalissiano e a chiarirlo è proprio la storia di Antonio Conte. Per informazioni chiedere a Lautaro Martinez, apostrofato in malo modo dal tecnico allora all’Inter proprio dopo un gesto di evidente stizza susseguito a una sostituzione. L’allenatore scudettato tutto sopporta tranne che venga messa in discussione la sua leadership. Il messaggio a Kevin De Bruyne è stato per questo estremamente chiaro. Già, perché ricucire lo strappo con De Bruyne, professionista esemplare che, con ogni probabilità, dimenticherà al più presto l’accaduto, è assolutamente imprescindibile, non fosse altro che l’ex City avrebbe dovuto garantire ai campioni d’Italia quel salto di qualità necessario a ripetersi in campionato e giocare da protagonisti in Champions.

Avrebbe dovuto, perché fin qui, al netto dei tre gol messi a referto, non ha esattamente esaltato il gioco della squadra e, anzi, ha costretto Antonio Conte a modificarne gli equilibri dirottando, ad esempio, McTominay largo a sinistra in una posizione del campo che ne limita l’efficacia in zona gol. Quindi non è scontato che Antonio Conte riparta subito da De Bruyne, cui potrebbe concedere un turno di riposo anche per valutare nuove soluzioni tattiche. Neres, per dirne uno, a San Siro ha portato brillantezza, ampiezza e pericolosità nei minuti in cui è stato in campo. Rinunciarvi per fare obbligatoriamente spazio a De Bruyne potrebbe essere un errore che Conte, magari, deciderà di non ripetere.