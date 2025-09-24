«Conte ha visto il film e gli è piaciuto moltissimo. Non ha chiesto di tagliare nulla, poteva farlo»

Il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, è intervenuto a sua volta per svelare un aneddoto su Antonio Conte durante la conferenza di presentazione del film “Ag4in” sul quarto scudetto azzurro, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. Le sue parole arrivano dopo quelle di De Laurentiis.

Nuovo film del Napoli, la reazione di Conte

«Conte ha visto il film e gli è piaciuto moltissimo. Non ha chiesto di tagliare nulla pur potendo farlo. Noi non abbiamo tagliato nulla, non abbiamo buttato niente. Chiaramente non è semplice fare questo tipo di lavoro perché lo spogliatoio è sacro, come si dice. Si tratta di una questione di concentrazione e riservatezza. Non è stato semplice, però Conte ha capito che si sta creando qualcosa di bello e quindi ha voluto lasciare tutto intatto. Pur avendo questa aurea da sergente di ferro, ma è una persona molto intelligente che sa capire le situazioni. Noi il film lo facciamo a prescindere dal risultato finale, è il racconto della stagione. Non l’abbiamo fatto quando siamo arrivati disgraziatamente decimi perché non avevamo ancora pensato di farlo ogni anno. Però da adesso in poi cercheremo di farlo sempre, a prescindere dal risultato finale».

