Con Modric il Milan si è vendicato della finale persa in Coppa Italia, è il croato a guidare la sua squadra (Marca)

Ha appena compiuto 40 anni ed è diventato uno dei cinque giocatori ad aver segnato in Serie A a questa età, con il gol vittoria contro il Bologna.

Luka Modric ha segnato il gol vittoria del Milan contro il Bologna ieri sera. L’ex centrocampista del Real Madrid, classe 1985, viene celebrato dalla stampa spagnola.

Modric guida il Milan, i rossoneri si sono vendicati contro il Bologna

Marca scrive:

Ad oggi, solo cinque giocatori erano riusciti a segnare in Serie A dopo aver superato la barriera dei 40 anni. Tra questi, due leggende del Milan come Ibrahimovic e Costacurta. Ora, pochi giorni dopo aver spento le candeline, un Luka Modric si è unito alla lista segnando il gol della vittoria contro il Bologna, per risolvere i conti in sospeso dopo la sconfitta in finale nella scorsa Coppa Italia. Con Modric a tirare le fila come ‘regista’, scortato da Fofana, Rabiot e Loftus-Cheek, il Milan è entrato in partita con l’intenzione di vincere. Il croato ha goduto della prima occasione da gol della partita con un tiro che è stato deviato in angolo.

Franco Ordine su Il Giornale scrive:

La cura Modric comincia a fare qualche effetto. Perché Allegri oltre a chiedergli «di parlare tanto con i suoi compagni», ha trovato anche il suo Calhanoglu, cioè colui che sui calci piazzati può offrire traiettorie utili al gioco aereo della squadra. Sul gol annullato a Gabbia, è di Modric l’esecuzione, così come in occasione del gol di Loftus Cheek. Poi il fatto che Luka regga i 90 minuti alla sua bella età (tra qualche giorno 40 anni) dimostra che le garanzie firmate da Carlo Ancelotti («mai saltato un allenamento l’anno scorso») non erano un prezzo pagato all’affetto e all’amicizia col croato.