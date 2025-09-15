Clasico e derby di Madrid (andata e ritorno) saranno trasmessi in chiaro su Mediaset

Dazn e Mediaset annunciano una nuova collaborazione per sei partite della Liga spagnola, dove saranno coinvolti Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona.

Dazn e Mediaset hanno annunciato nei giorni scorsi una nuova collaborazione dopo il Mondiale per club di quest’estate. Nella stagione 2025/26, sei partite della Liga spagnola saranno trasmesse anche in chiaro. Le squadre interessate saranno quelle del derby di Madrid e del Clasico, ovvero Real e Atletico Madrid e Barcellona.

Le partite in chiaro di Liga che verranno trasmesse

Calcio e Finanza ha riportato i match che Mediaset trasmetterà durante la stagione:

Sabato 27 settembre ore 16.15 Atletico Madrid-Real Madrid su Italia 1

Weekend 25-26 ottobre Real Madrid-Barcellona

Weekend 10-11 gennaio Barcellona-Atletico Madrid

Weekend 21-22 marzo Real Madrid-Atletico Madrid

Weekend 4-5 aprile Atletico Madrid-Barcellona

Weekend 9-10 maggio Barcellona-Real Madrid

Il Clasico dello scorso anno è stata la partita con più fuorigioco nella carriera di Mbappé

As scrive:

È stato un cataclisma individuale all’interno di una notte collettiva disastrosa per il Real Madrid: nella sua prima grande partita (ha saltato il derby per infortunio) con il Real Madrid e con un piano di gioco adatto alle sue caratteristiche, con ettari da poter percorrere, non ha mostrato le zanne a Peña e ha battuto il record mondiale di fuorigioco. Otto volte è caduto nella trappola di Flick e nella sua esca di una difesa molto avanzata. Ancora e ancora e ancora e ancora… quando la partita era ancora sullo 0-2 e l’orologio segnava il 60° minuto, Mbappé era già finito in fuorigioco ben sei volte. Per capire la dimensione di questo dato, degli otto fuorigioco complessivi, basta guardare le statistiche della stagione precedente. Fino a ieri sera, Mbappé era stato colto in fuorigioco solo nove volte in tutta la stagione, comprese Champions League e Supercoppa Europea. Infatti solo in una partita (Espanyol) è stato trovato in posizione irregolare più di una volta.