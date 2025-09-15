Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Clasico e derby di Madrid (andata e ritorno) saranno trasmessi in chiaro su Mediaset

Dazn e Mediaset annunciano una nuova collaborazione per sei partite della Liga spagnola, dove saranno coinvolti Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona.

Real Madrid's Brazilian defender #03 Eder Militao (L) heads the ball next to Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 26, 2024. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

Dazn e Mediaset hanno annunciato nei giorni scorsi una nuova collaborazione dopo il Mondiale per club di quest’estate. Nella stagione 2025/26, sei partite della Liga spagnola saranno trasmesse anche in chiaro. Le squadre interessate saranno quelle del derby di Madrid e del Clasico, ovvero Real e Atletico Madrid e Barcellona.

Le partite in chiaro di Liga che verranno trasmesse

Calcio e Finanza ha riportato i match che Mediaset trasmetterà durante la stagione:

Sabato 27 settembre ore 16.15 Atletico Madrid-Real Madrid su Italia 1

Weekend 25-26 ottobre Real Madrid-Barcellona

Weekend 10-11 gennaio Barcellona-Atletico Madrid

Weekend 21-22 marzo Real Madrid-Atletico Madrid

Weekend 4-5 aprile Atletico Madrid-Barcellona

Weekend 9-10 maggio Barcellona-Real Madrid

Il Clasico dello scorso anno è stata la partita con più fuorigioco nella carriera di Mbappé

As scrive:

È stato un cataclisma individuale all’interno di una notte collettiva disastrosa per il Real Madrid: nella sua prima grande partita (ha saltato il derby per infortunio) con il Real Madrid e con un piano di gioco adatto alle sue caratteristiche, con ettari da poter percorrere, non ha mostrato le zanne a Peña e ha battuto il record mondiale di fuorigioco. Otto volte è caduto nella trappola di Flick e nella sua esca di una difesa molto avanzata. Ancora e ancora e ancora e ancora… quando la partita era ancora sullo 0-2 e l’orologio segnava il 60° minuto, Mbappé era già finito in fuorigioco ben sei volte. Per capire la dimensione di questo dato, degli otto fuorigioco complessivi, basta guardare le statistiche della stagione precedente. Fino a ieri sera, Mbappé era stato colto in fuorigioco solo nove volte in tutta la stagione, comprese Champions League e Supercoppa Europea. Infatti solo in una partita (Espanyol) è stato trovato in posizione irregolare più di una volta.

