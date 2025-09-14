Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Ci voleva il Manchester United per far riprendere il City: 3-0 e derby a senso unico. Amorim degno erede di Ten Hag

Haaland si diverte con la difesa di Amorim: sarà cacciato anche lui? Allo United manca solo Thiago Motta. Nel City ottimo esordio di Donnarumma. Molto bene Doku

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) celebrates with Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma (R) after Donnarumma made a save during the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 14, 2025.

Ci voleva il Manchester United per far riprendere il City: 3-0 e derby a senso unico. Amorim si avvia all’uscita

Ancora un derby senza storia a Manchester. Come ai vecchi tempi. Come se il City non fosse in rottura prolungata da quasi un anno e mezzo. Lo United di Amorim è la panacea di ogni male, è l’avversario che tutti vorrebbero incontrare. Il City di Guardiola aveva perso due partite su tre. Il Guardian proprio oggi ha scritto il canto funebre del guardiolismo. Non aveva fatto i conti con lo United. Il City ha vinto 3-0, il primo gol lo ha segnato il redivivo Foden (incredibilmente finito in panchina spesso e volentieri) e gli altri due Haaland. Due assist su tre li ha serviti Doku che sarà un cliente molto complicato per il Napoli giovedì sera in Champions. L’ultimo assist è stato di Bernardo Silva.

Col City ha esordito Gigio Donnarumma elogiato dal Guardian in occasione di una parata. Scrive il Guardian:

Il nuovo portiere del City Gianluigi Donnarumma offre una dimostrazione spettacolare del suo valore. Mbeumo ha calciato di sinistro sul palo più lontano (il tiro a giro): il pallone stava finendo verso l’angolino basso quando Donnarumma con un tuffo alla sua destra con la punta delle dita l’ha butta ta in calcio d’angolo. È stata una splendida parata, Donnarumma ce ne ha fatte vedere tante nel corso degli anni.

Per il Napoli, giovedì, sarà ovviamente una partita molto complicata. Per lo United è notte fonda. Quattro punti in classifica dopo quattro giornate. Allo United per completare il quadro manca solo Thiago Motta in panchina. Amorim si è dimostrato degno erede di Ten Hag. L’olandese ha spedito lo United in coma profondo. Amorim gli sta dando il colpo di grazia.

