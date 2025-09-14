Ci voleva il Manchester United per far riprendere il City: 3-0 e derby a senso unico. Amorim degno erede di Ten Hag

Ci voleva il Manchester United per far riprendere il City: 3-0 e derby a senso unico. Amorim si avvia all’uscita

Ancora un derby senza storia a Manchester. Come ai vecchi tempi. Come se il City non fosse in rottura prolungata da quasi un anno e mezzo. Lo United di Amorim è la panacea di ogni male, è l’avversario che tutti vorrebbero incontrare. Il City di Guardiola aveva perso due partite su tre. Il Guardian proprio oggi ha scritto il canto funebre del guardiolismo. Non aveva fatto i conti con lo United. Il City ha vinto 3-0, il primo gol lo ha segnato il redivivo Foden (incredibilmente finito in panchina spesso e volentieri) e gli altri due Haaland. Due assist su tre li ha serviti Doku che sarà un cliente molto complicato per il Napoli giovedì sera in Champions. L’ultimo assist è stato di Bernardo Silva.

Col City ha esordito Gigio Donnarumma elogiato dal Guardian in occasione di una parata. Scrive il Guardian:

Il nuovo portiere del City Gianluigi Donnarumma offre una dimostrazione spettacolare del suo valore. Mbeumo ha calciato di sinistro sul palo più lontano (il tiro a giro): il pallone stava finendo verso l’angolino basso quando Donnarumma con un tuffo alla sua destra con la punta delle dita l’ha butta ta in calcio d’angolo. È stata una splendida parata, Donnarumma ce ne ha fatte vedere tante nel corso degli anni.

Per il Napoli, giovedì, sarà ovviamente una partita molto complicata. Per lo United è notte fonda. Quattro punti in classifica dopo quattro giornate. Allo United per completare il quadro manca solo Thiago Motta in panchina. Amorim si è dimostrato degno erede di Ten Hag. L’olandese ha spedito lo United in coma profondo. Amorim gli sta dando il colpo di grazia.