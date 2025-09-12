Chivu: «Mi chiedete sempre le stesse cose. Vivo serenamente, sennò spreco energie»

Si riparte dopo la sosta, come arriva la squadra?

«La squadra ha lavorato bene, quelli che erano qui, gli altri sono stati in Nazionale, e sappiamo che la Nazionale dal punto di vista mentale è un qualcosa che ti fa staccare e che ti dà anche energia. Oggi è il primo giorno che abbiamo tutto il gruppo a disposizione, l’importante è che stanno tutti bene e che sono pronti per giocare questa partita».

Questa è una partita che vale più dei 3 punti?

«Siamo ancora alla terza giornata, il bello del calcio è che prima o poi devi giocare questo tipo di partite. Le due squadre sanno l’importanza di questa partita, di quello che rappresenta il derby d’Italia. Ci vuole la mentalità, la serenità e l’energia giusta per capire i momenti e quello che sarà la partita».

Hai lavorato su quelle cose che erano migliorabili?

«Io non ho parlato di “difettucci” ma di certezze. Questa squadra ha certezze, sa fare determinate cose, ho parlato di togliere qualcosina che non mi era piaciuta ma io devo avere l’intelligenza di capire cosa può fare questa squadra senza perdere le certezze. Non sono qui per stravolgere tutto perchè questa è una squadra che è stata ai vertici del calcio italiano e europeo. Bisogna solo aggiungere qualcosina per far rendere questa squadra, per far sì che ritrovi la fiducia nei propri mezzi e avere l’energia e gli stimoli giusti per portare a buon fine quelli che sono gli obiettivi di questa squadra».

Akanji è pronto per questa sfida? Da cosa è nata questa operazione?

«Non è importante come si è arrivati ma che sia stato fatto. Akanji è un giocatore importante, di uno spessore internazionale ed è un valore aggiunto per questo gruppo come lo sono gli altri giocatori della rosa perché tutti devono dare il loro contributo. Sono molto felice dei giocatori che ho a disposizione perché per me questi 25 giocatori sono i migliori che ci sono in circolazione e sono contento di loro».