Chivu già a rischio? Summit in corso con la dirigenza dell’Inter (Sportmediaset)

Ravezzani di Tele Lombardia: “Non è mai un bel segnale”. Due sconfitte nelle prime tre di campionato per i nerazzurri.

L’Inter ha perso 4-3 contro la Juventus e iniziano già le prime valutazioni nella dirigenza nerazzurra; seconda sconfitta nelle prime tre di campionato per l’Inter di Chivu, che si allontana ora dalla vetta della classifica.

Summit in corso tra la dirigenza dell’Inter e Chivu

Come riportato da Sportmediaset:

Intanto ad Appiano è arrivata la dirigenza al completo: summit con Chivu e lo staff tecnico. Serve la scossa per il pronto riscatto: l’Inter non può più sbagliare.

Fabio Ravezzani di Tele Lombardia aggiunge su X: Non è mai un bel segnale.

Non è mai un bel segnale https://t.co/pmQLwU5z7q — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 14, 2025

«Abbiamo fatto una grande prestazione, nel primo e nel secondo tempo. Dobbiamo capire dei momenti, soprattutto negli ultimi dieci minuti. Bisogna guardare la prestazione, siamo venuti qui per vincere e c’è stata la prestazione: negli ultimi minuti si doveva fare qualcosa di più».

Serve più lucidità: come si allena questo tipo di caratteristica?

«Bisogna essere bravi a capire il momento e quando si possono fare determinate cose. Nella partita, la squadra ha speso tanto per ribaltarla: ci si può allenare e si può lavorare con l’abitudine. Torniamo a casa con il rammarico di non aver vinto la partita».

Tre punti in tre giornate:

«Si può guardare la prestazione, anche nel secondo tempo con l’Udinese. Si può cancellare qualcosa accaduta nel passato per riportare serenità e portare a casa il risultato».