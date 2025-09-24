Chiesa: «Se non volessi concorrenza nel mio ruolo, andrei in un altro club. Al Liverpool so che posso migliorare»

L'ex Juve è stato escluso dalla lista Champions: «Slot mi ha spiegato la sua scelta. Mi è dispiaciuto, ma gli ho detto che non c'erano problemi. Continuerò a lavorare sodo».

Federico Chiesa sta provando a scalare le gerarchie nel Liverpool e diventare un calciatore importante per il club dopo una prima stagione difficile. Ieri ha fornito un assist ad Ekitiké nel match di Carabao Cup contro il Southampton.

Ricordiamo che l’esterno ex Juventus non è stato inserito nella lista Champions in questa prima fase del torneo.

Chiesa: «Se non volessi concorrenza nel mio ruolo, andrei in un altro club»

Le dichiarazioni riportate da Athletic nel post-partita di ieri:

«Mi sento molto meglio fisicamente e ho giocato di più quest’anno rispetto allo scorso anno, quindi sono felice e devo continuare su questa strada. E’ stato davvero difficile non giocare la scorsa stagione, ma non credo di essere al livello che l’allenatore voleva che giocassi. Ho capito le sue scelte. Quest’anno è diverso. Mi sento meglio. L’allenatore ha visto questo e mi ha dato più opportunità».

Alla domanda su come Slot gli abbia comunicato l’esclusione dalla lista Champions, Chiesa ha dichiarato:

«Mi ha detto cosa pensava e perché ha scelto di fare quello che ha fatto. Ovviamente mi è dispiaciuto, perché giocare la Champions è il sogno di ogni giocatore. Gli ho detto “Ok, nessun problema”. Continuerò a lavorare sodo e avrò le mie possibilità in Carabao Cup e in Premier League. Sono un giocatore professionista, gioco per il Liverpool e farlo è fantastico».

Sentire il suo nome cantato dai tifosi ogni partita è stato motivo di sprono per lui:

«Sento la canzoncina dedicata a me dall’anno scorso, e mi piace! Avevo bisogno di restituire loro qualcosa. Sono contento di aver segnato in Premier League. Se giochi per il Liverpool, devi essere in grado di fare la differenza. Se non volessi concorrenza, andrei in un altro club. Ma voglio che ci sia concorrenza, competizione, voglio giocare qui perché ciò mi aiuterà a diventare migliore».