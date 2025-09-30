Chiesa può tornare a essere Chiesa: secondo Mundo Deportivo l’Italia ritroverebbe la sua arma in più
Venerdì sarà annunciata la lista dei convocati dell’Italia. Gattuso potrebbe includerlo tra le opzioni offensive, viste le sue attuali condizioni.
Attualmente la classifica del girone vede la Norvegia di Erling Haaland e Martin Ødegaard in testa con 15 punti in 5 partite. L’Italia occupa la seconda posizione con 9 punti in 4 incontri, mentre Israele è terza con 9 punti in 5 partite. Gattuso dovrà fare i conti con alcune assenze, ma conta di affidarsi a giocatori in buona forma per consolidare le possibilità dell’Italia di qualificarsi ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Uno dei protagonisti attesi dovrebbe essere Chiesa.
Chiesa rilanciato da Gattuso?
Mundo Deportivo prova a fare una previsione sulle scelte di Gattuso per le prossime partite di qualificazione.
“Una delle novità di Gattuso potrebbe essere Federico Chiesa, ora al Liverpool, che dopo aver lasciato la Nazionale azzurra dopo l’Europeo 2024 si sente pronto per tornare. Chiesa torna a essere Chiesa. Le altre due novità potrebbero essere Matteo Gabbia, in crescita nella difesa del Milan di Massimiliano Allegri, e Bryan Cristante, anch’egli in ascesa nella Roma di Gian Piero Gasperini.
Tutto lascia pensare che, con la Norvegia in fuga, la possibilità più probabile per l’Italia di qualificarsi ai Mondiali per la terza volta consecutiva sia tramite i playoff. Quindi con Chiesa, ora in buona forma, Gattuso avrà più opzioni offensive.
Resta da vedere quali decisioni prenderà il ct, che dovrà fare a meno per gran parte della stagione del difensore del Liverpool Giovanni Leoni, infortunato. Gattuso annuncerà venerdì una lista di 27 o 28 convocati.”