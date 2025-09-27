I Blues sconfitti in casa 1-3 in rimonta dal Brighton. È la seconda sconfitta consecutiva. Per Chiesa è il secondo gol in campionato

Chiesa segna in Premier ma il Liverpool perde lo stesso. Il Chelsea di Maresca trova la prima crisi

Anche il Chelsea di Maresca scopre la crisi, la prima della gestione del tecnico italiano che lo scorso anno ha vinto Conference League e Mondiale per Club. Seconda sconfitta consecutiva in Premier per i Blues che hanno perso 1-3 in rimonta contro il Brighton. Decisiva l’espulsione di Chalobah nella ripresa sul risultato di 1-0. Dal 77esimo il Brighton ha segnato tre reti.

La squadra di Maresca ha perso anche in Champions contro il Bayern (anche se ovviamente ci sta di perdere contro i bavaresi). Meno comprensibile la sconfitta contro il derelitto Manchester United di Amorim. Ecco quello dove suonare da campanello d’allarme. E infatti oggi è arrivato il resto. Nulla di compromesso. Al momento il Chelsea è settimo in classifica con 8 punti in sei partite.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FEDERICO CHIESA HAS EQUALIZED IN THE 87TH MINUTE FOR LIVERPOOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Crystal Palace 1-1 Liverpool.pic.twitter.com/rkUHBHMgcv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 27, 2025

Giornata di sorprese in Premier League. Il Liverpool è stato sconfitto 2-1 in casa del Crystal Palace con gol decisivo di Nketiah al minuto 98. All’86esimo il Liverpool (in bianco) ha pareggiato con Federico Chiesa che è tonato al gol anche in Premier: è il suo secondo gol in campionato. Ma non è bastato. Il Crystal Palace era andato in vantaggio al nono con Sarr.

