Con il tweet ha zittito l'ironia sulla promessa disattesa. Ha firmato un'opzione per l'acquisto di terreni a Succivo. Ora dovrà decidere se cominciare i lavori, il no comment delle istituzioni locali

Centro sportivo, colpo cinematografico di De Laurentiis ma per ora c’è solo la foto della pietra (Repubblica)

De Laurentiis ieri si è messo al centro della scena non solo con gli annunci di Elmas e Hojlund ma con il tweet sulla prima pietra del centro sportivo. Ha scritto di aver firmato l’opzione per l’acquisto dei terreni. Luogo misterioso. Tempi dei lavori ignoti. Un’opzione – va da sé – non è un acquisto. Ma così ha messo a tacere i tanti che stavano cominciando a sfotterlo per la sua prima promessa disattesa sul primo settembre giorno in cui avrebbe messo la prima pietra per la realizzazione del centro sportivo. Per ora, quindi, grande mossa mediatica. Ma di concreto non c’è granché.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Promessa “virtualmente” mantenuta. «Ho firmato l’opzione per l’acquisto dei terreni».

Agosto è finito e di cantieri aperti per adesso non c’è alcuna traccia. Ma il numero uno azzurro ha trovato lo stesso il modo per zittire il tam tam ironico che era già partito sul web e c’è riuscito utilizzando con maestria cinematografica il canale diretto dei social,

Alla fine la sua scelta sembra essere caduta – come anticipato lo scorso 3 maggio da Repubblica – sulla zona adiacente allo stadio inaugurato appena 8 mesi fa a Succivo, in provincia di Caserta. L’impianto ha la caratteristiche ideali per ospitare le partite della rappresentativa Primavera e diventerebbe il fulcro di una cittadella più ampia, dotata di almeno sei campi e foresteria. Il progetto è però ancora agli albori ed è significativo il “no comment” da parte delle istituzioni locali. Al momento di concreto ci sono solamente un’opzione di acquisto e la foto della prima pietra postata dal numero uno azzurro, che ora ha il pallino in mano e dovrà decidere in tempi brevi se passare veramente alla fase esecutiva dei lavori, dopo aver superato con un gran dribbling la scadenza del 1 settembre.

Scrive Repubblica:

