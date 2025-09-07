“Chiediamo a tutte le emittenti di astenersi dal mostrare ogni tipo di reazioni in risposta alla presenza del presidente”. Nel 2015 venne fischiato, da allora non è più tornato

C’è Trump in tribuna per Sinner-Alcaraz, alle tv è stato chiesto di oscurare fischi o altre proteste

C’è qualcosa o qualcuno che agli Us Open fa più notizia dell’ennesima finale tra Sinner e Alcaraz? Sì, è la presenza in tribuna del presidente Donald Trump.

Il Guardian scrive che Trump apparirà sul grande schermo durante l’inno nazionale e che alle tv è stato chiesto di non inquadrare alcuna tipo di protesta nei suoi confronti. Anche i fischi saranno silenziati.

Scrive il Guardian:

Alle emittenti che trasmettono la finale degli Us Open è stato chiesto di non mostrare alcuna reazione negativa della folla a Donald Trump. Il presidente dovrebbe essere in tribuna per la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un tempo il presidente era un habitué degli Us Open, ora però manca dal 2015 un anno prima di essere eletto presidente per la prima volta. All’epoca venne fischiato dagli spettatori.

Una e-mail inviata alle emittenti dagli organizzatori rivela che il 79enne verrà mostrato sullo schermo durante l’esecuzione dell’inno nazionale prima della finale. Il messaggio aggiunge: “Chiediamo a tutte le emittenti di astenersi dal mostrare ogni tipo di reazioni in risposta alla presenza del presidente”.

Secondo il Guardian,

la presenza di Trump minaccia di sottrarre riflettori ai due tennisti che si incontrano in un finale Slam per la terza volta consecutiva.

Come tutti sanno, a Parigi vinse Alcaraz – in cinque set in rimonta dopo aver annullato tre match-point – mentre a Wimbledon Sinner trionfò in quattro set dopo aver perso il primo.