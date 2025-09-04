Carnevali: «De Bruyne è il colpo copertina del mercato. Complimenti a De Laurentiis» (Tuttosport)

«Il Napoli ha preso un top player e oltre al belga giocatori molto importanti. Sono felice di questo: acquisti del genere possono far crescere il movimento del calcio italiano»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Andrea Carnevali, fa a Tuttosport il punto della situazione dopo l’ultima sessione di mercato ed esalta le mosse del Napoli e l’arrivo di De Bruyne.

Diamo uno sguardo a 360 gradi: qual è la squadra che si è mossa meglio e il colpo da copertina del mercato?

«Scelgo De Bruyne. Il Napoli ha preso un top player e oltre al belga giocatori molto importanti. Sono felice di questo: acquisti del genere possono far crescere il movimento del calcio italiano, che non è troppo in salute. Complimenti a De Laurentiis: Aurelio si è confermato un grande presidente».

Partiamo dai colpi last minute: su Cheddira siete stati bravi a muovervi a fari spenti…

«Sapevamo che per lui c’erano altre squadre interessate, ma siamo contenti di essere riusciti a spuntarla l’ultimo giorno. Non è stato facile vista la concorrenza: adesso col suo arrivo e quello di Coulibaly siamo convinti di aver completato la rosa anche in quei settori nei quali potevamo ave- re qualche carenza».

Quale è stato l’acquisto più difficile da mettere a segno?

«Mi viene in mente Konè. L’abbiamo preso dal Marsiglia: si tratta di un ottimo centrocampista che potrà fare bene. E poi dico Vranckx: lo volevano da un po’ di tempo e alla fine siamo riusciti a convincerlo a venire a Sassuolo».