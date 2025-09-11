Buongiorno e Beukema la coppia inedita di centrali per arginare Kean (CorSport)

L'ex Torino è in vantaggio su Juan Jesus. Ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Olivera. Probabile il rientro di Neres, out col Cagliari per affaticamento.

Il Napoli affronterà sabato 13 settembre la Fiorentina fuori casa in campionato. Oltre a Lukaku, salterà il match Rrahmani, colpito da un infortunio durante la sosta delle nazionali. Sarà dunque la volta di Beukema e Buongiorno in difesa centrale, che dovranno agire sul centravanti viola Moise Kean.

Fiorentina-Napoli, Beukema e Buongiorno in difesa. Ballottaggio tra Spinazzola e Olivera

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport scrive:

Con l’infortunio di Rrahmani, Sam Beukema si prepara per l’esordio al Franchi. Ma le novità per la Fiorentina non sono finite qui: al suo fianco, infatti, potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Buongiorno, in vantaggio rispetto a Juan Jesus. Sarà dunque nuova la linea difensiva del Napoli che si completerà con Di Lorenzo a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, aspettando Gutierrez. Pronto al rientro anche Neres, out col Cagliari per un affaticamento alla vigilia della partita. Ci vorrà più tempo per Lukaku, anche se il recupero procede bene.

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Arrivano i nuovi. È questo lo slogan del Napoli nella settimana che precede il ritorno in campionato. È anche inevitabile dopo il mercato extralarge condotto quest’estate dalla società e da Antonio Conte per rendere l’organico più completo in ogni reparto. Rrahmani è rientrato a Napoli dopo il problema muscolare al flessore accusato nel corso di Svizzera-Kosovo. La nazionale gli ha concesso il ritorno anticipato dopo i primi esami realizzati con lo staff del Kosovo.

L’assenza è pesante. Il 31enne è uno dei fedelissimi di Conte: nello scorso campionato è stato sempre in campo perché conosce alla perfezione i meccanismi dell’allenatore azzurro. La soluzione sta in una panchina tornata lunga .Perché si avvicina il momento di Sam Beukema, terzo rinforzo più caro dopo Hojlund (qualora ovviamente il Napoli esercitasse il riscatto di 45 milioni di euro) e Lorenzo Lucca.