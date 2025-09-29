Sesto posto di giornata per gli incassi che non hanno ancora toccato quota 800mila euro. Siamo ancora lontani da “Sarò con te”

Brutta domenica per De Laurentiis: il Napoli perde, il suo AG4IN affonda nelle sale

Non è stata una bella domenica per Aurelio De Laurentiis che ieri sera era in tribuna a San Siro ad assistere alla seconda sconfitta stagionale (la prima in campionato) del suo Napoli. Calcisticamente avrà poco da ridire, Conte ha testato la profondità della rosa, soprattutto in difesa, e va detto che non è andata benissimo. Ma il campionato è lungo.

Brutte notizie anche dalle sale cinematografiche. È andata male la prima domenica nelle sale di AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli. Sembra aver già perso la sua spinta propulsiva, a nemmeno un’uscita dalla presentazione. Ieri ha incassato appena 69mila euro. Poco, pochissimo. Complice anche il caldo che di certo non spinge ad andare al cinema. Ma il film sullo scudetto ieri è stato solo il test film che ha incassato di più, superato anche da “Duse” il film di Pietro Marcello con la straordinaria Valeria Bruni Tedeschi sull’ultima parte della vita e carriera di Eleonora Duse.

Fin qui AG4IN ha incassato 792mila euro. Quasi il 50% in meno di “Sarò con te” film sul terzo scudetto (incassò 1 milione e 438mila euro). De Laurentiis deve sperare nell’abbassamento delle temperature.