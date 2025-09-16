Beukema: «Sto bene, sono pronto per Manchester. Sono abituato a pressare alto, ci abbiamo lavorato in ritiro»

«Ieri stavo male ma è tutto passato. Se prendi la palla più alto in campo, hai più probabilità di fare gol perché sei più vicino alla porta avversaria»

Il calciatore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del Napoli, parlando dei temi attuali in casa azzurra. E soprattutto ha rassicurato sulle sue condizioni, dopo l’influenza avuta nelle ultime ore.

Le parole di Beukema

Di seguito le sue parole:

«Ieri non sono stato bene, ma oggi è tutto passato. Sono pronto per la prossima partita a Manchester. Fiorentina-Napoli? È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall’inizio, abbiamo dominato e portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile. Una grande emozione per me. Sono abituato dai miei 2 anni a Bologna a pressare alto insieme alla squadra, ma qui ci abbiamo lavorato davvero tanto fin dai ritiri. Abbiamo fatto bene a Firenze, ma possiamo ancora migliorare: stiamo facendo bene, ma credo che ci sono ancora tanti passi da fare. Se prendi la palla più alto in campo hai più probabilità di fare gol, perché sei ovviamente più vicino alla porta avversaria. Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo essere sempre molto attenti tutti perché ci sono anche i rischi».

Su Buongiorno e ambizioni

«Mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche durante la settimana in allenamento. Lavoriamo sempre bene, anche con gli altri difensori. Tre vittorie? Abbiamo iniziato bene, però è solo l’inizio: la strada è ancora lunghissima. La prossima partita iniziamo anche la Champions, un’altra bella sfida, contro il Manchester City: vogliamo dimostrare che siamo forti. È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì. Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti».

Leggi anche: Altra tegola in difesa per Conte: Beukema ha l’influenza, col City potrebbe toccare a Juan Jesus (Repubblica)

«Altri gol da parte mia? Speriamo (ride, ndr). Secondo me è un valore aggiunto quando un difensore riesce ad aiutare la squadra anche con qualche gol. Per me è stato un ottimo inizio, ma so di dover ancora migliorare tanto in tutti gli aspetti. Spero di fare altri gol. Ho avuto modo di visitare un po’ la città: ho visto qualche luogo ed il mare è bellissimo. Mi piace molto Napoli, mi trovo benissimo qui».