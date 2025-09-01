Barido al Napoli, così Manna ha rubato alla Juventus il futuro Dybala (Gazzetta)

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Barido:

“Nei progetti della Juve, l’argentino Francisco Barido sarebbe dovuto essere il prossimo talento delle giovanili da lanciare. Invece, seguirà il suo mentore Giovanni Manna al Napoli, considerato il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2026) con i bianconeri.

Nel corso della scorsa annata, infatti, sono stati portati avanti i discorsi per il rinnovo del contratto di Barido, ma il cambio di management alla guida della Juve ha provocato una brusca frenata, dettata da valutazioni diverse rispetto al passato sulle richieste economiche fatte dagli agenti del calciatore. Così, su di lui si è tuffato il Napoli di quel Giovanni Manna che aveva convinto la famiglia dell’argentino a scegliere i bianconeri per la prima avventura in Europa. L’affare si dovrebbe chiudere per una cifra intorno al milione, che eviterà ai bianconeri di perderlo a parametro zero nel 2026. Per Barido un contratto triennale, come da normativa per i minorenni.”

Il nuovo management della Juve non ha mantenuto le promesse fatte a Barido

La Gazzetta ci spiega poi chi è Francisco Barido:

“Era la fine di febbraio di un anno fa quando la Juventus aveva annunciato l’arrivo dal Boca Juniors del fantasista classe 2008 nato alla periferia di Buenos Aires. Strappato alla concorrenza del Barcellona, l’allora 16enne ci aveva messo poche per far subito parlare di sé: inserito in Under 16, sotto la guida di mister Claudio Grauso, aveva segnato al debutto contro il Modena una rete ‘alla Dybala’, con un sinistro a giro sul secondo palo. Nell’ultima stagione, invece, ha giocato nell’Under 17 di Matteo Cioffi, segnando sette gol e fornendo 9 assist in 16 partite. Da quest’estate era parte della formazione Primavera di Simone Padoin, ma la sua avventura alla Juve è destinata a concludersi.”