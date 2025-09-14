Anguissa stratosferico. Milinkovic Savic luci e ombre. Hojlund altro grande colpo di De Laurentiis

Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli più che meritata e mai in discussione. Gran primo tempo in cui ha dominato e secondo tempo buono ma con gli ultimi 20 minuti in affanno. Si diceva vittoria più che meritata perché è vero che nel finale di partita la Fiorentina ha sfiorato un paio di gol ma è anche vero che De Gea sia nel primo tempo che nella ripresa ha fatto almeno 3-4 miracoli.

Guido – Comunque il Napoli per tutto il primo tempo ha aggredito l’avversario con un pressing asfissiante e con un gran centrocampo. In particolare abbiamo visto uno stratosferico Anguissa per tutta la partita, è veramente in uno stato di forma straordinario. De Bruyne ha ben giocato e bene ha fatto l’allenatore a sostituirlo negli ultimi 20 minuti per preservarlo per la Champions. Ma secondo me la grande notizia è la prestazione di Hojlund. Il danese ha dimostrato un ottimo stato di forma e di essere entrato in sintonia con la squadra e il tecnico dopo solo due allenamenti.

Cesare – Concordo. Ha dimostrato di saper fare non solo il gioco di raccordo e di sponda che chiede Conte, ma a differenza di Lukaku e soprattutto di Lucca, ha dimostrato di essere più dinamico, difficile da anticipare e di saper attaccare con maggiore velocità lo spazio e la profondità. Ha fatto un gol strepitoso che ha chiuso anche moralmente la partita mandando gli avversari un in una profonda depressione proprio per la dimostrazione di superiorità nell’azione. E quando è entrato Lucca, che non ne ha tenuta una, si è vista la gran differenza tra i due.

Guido – Se nelle prossime partite confermerà quanto visto stasera allora si potrà dire che il Napoli ha trovato l’ennesimo centravanti che rimarrà nella storia azzurra. E ancora una volta bisognerà applaudire il presidente che nella difficoltà di sostituire l’infortunato Lukaku a poche giornate dalla fine del mercato, non solo lo ha sostituito, ma ha acquistato un giocatore di 22 anni che rappresenterà anche il futuro. Buona prova di Beukema e Buongiorno che si può dire completamente recuperato e si è visto quanto è importante per la difesa azzurra. Juan Jesus ha dimostrato come suo sostituto di essere affidabile ma Buongiorno innegabilmente è un’altra cosa.

Cesare – Due parole su Milinkovic Savic, che aveva ben impressionato nella prima parte con un paio di uscite che Meret non avrebbe mai fatto, ma poi ha fatto una mezza papera prendendo un gol sotto il fianco sul suo palo. Però si deve dire che poi si è riscattato con due grandi parate, soprattutto la seconda su Piccoli, in cui ha salvato la rete. Inoltre è da dire che ha ben giocato con i piedi, toccando un gran numero di palloni, e ha effettuato molti lanci lunghi e precisi.

Guido – Meret appare essere più costante. Il serbo domina l’area piccola sulla palle alte. Esce bene. Imposta benissimo con i piedi. Ma ad oggi appare un po’ altalenante.

Cesare – Una riflessione sul calo negli ultimi 20 minuti dettato dai cambi, che però in vista della Champions erano da fare ed erano anche stati invocati. Però la squadra, sotto anche la pressione per la reazione di orgoglio dei viola sotto di tre gol davanti al proprio pubblico, si è disunita ed è stata in balia degli avversari. In particolare con l’uscita di De Bruyne il centrocampo ha sofferto con Neres esterno alto a sinistra ed Elmas a destra entrambi modesti. È da dire però che nelle annate precedenti abbiamo sempre detto che la parte del campo dove rendeva di meno Elmas era proprio la fascia destra e che invece dove rendeva di più era la sinistra. L’esatto contrario di Neres, quindi probabilmente questo va riconsiderato, anche se con Elmas l’allenatore valuta una maggiore copertura dovendo sostituire Politano.

Guido – Caro mio probabilmente se dobbiamo continuare ad attaccare per vincere va bene inserire al posto di De Bruyne Neres o Lang, ma se dobbiamo controllare il risultato, per mantenere equilibrio, al posto del belga forse è meglio inserire un centrocampista liberando un po’ di più in avanti Mc Tominay. Comunque il Napoli ha dato dimostrazione di essere una grande squadra e che è la principale candidata per la lotta allo scudetto e potrà dire la sua anche in Champions.

LE SENTENZE

Milinkovic Savic – Cesare: buono ma colpa sul gol; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare:sufficiente; Guido:buono

Beukema – Cesare: buono; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: buono ; Guido:ottimo

Spinazzola – Cesare:buono; Guido:buono

Lobotka – Cesare:buono ; Guido:buono

Politano – Cesare: buono; Guido:buono

Anguissa – Cesare:stratosferico (top) ; Guido: grandissimo (top)

McTominay – Cesare: buono; Guido:ottimo

De Bruyne – Cesare:buono ; Guido:buono

Hojilund – Cesare:grande ; Guido:forte davvero

Neres – Cesare: modesto; Guido:scarso

Elmas – Cesare: modesto; Guido:sufficiente

Olivera – Cesare: mediocre; Guido:deludente

Lucca – Cesare: mediocre; Guido: modesto

Gilmour – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: buono; Guido:ottimo