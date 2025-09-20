Home » Il Campo » Dichiarazioni

Amorim: «Nemmeno il Papa può farmi cambiare idea sul mio sistema di gioco»

«Se cambio sistema ora, devo pensare all'impatto che avrà sulla squadra. Lavoriamo per migliorare: questo è il calcio e lo United è il club con forse maggiore pressione al mondo».

Amorim

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim is seen before kick off of the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 14, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha avuto un incontro con il co-proprietario del club Ratcliffe dopo la sconfitta nel derby per 3-0 contro il City. Tuttavia, l’allenatore è ancora convinto che le sue idee e le sue tattiche di gioco possano funzionare.

Amorim: «Nemmeno il Papa può farmi cambiare idea sul mio sistema di gioco»

Secondo quanto riportato dal Telegraph:

Amorim è stato convocato per un incontro con Sir Jim Ratcliffe, dove erano presenti anche l’ad Omar Berrada e il ds Jason Wilcox. Amorim ha scherzato sul fatto che Ratcliffe gli avesse offerto un prolungamento di contratto, ma alla domanda se abbia usato l’incontro per convincerlo a cambiare il suo stile di gioco, il tecnico ha dichiarato: «No, nemmeno il Papa mi farà cambiare idea. Questo è il mio lavoro, è mia la responsabilità. Ci sarà un’evoluzione. Se cambio sistema in questo momento, i giocatori mi guarderanno in un modo diverso. Quando pensi all’impatto che qualsiasi decisione avrà sulla squadra, tutto è importante. Faccio le cose a modo mio. Sto solo cercando di vincere le partite, cercando di vedere qual è l’opzione migliore per vincere la prossima partita. Si tratta di fiducia e aggressività nel gioco. E a volte, ciò che chiamiamo fortuna è giocare con più convinzione. Stiamo giocando bene, ma qualcosa andrà storto in alcuni momenti».

«Dobbiamo cambiare le cose, ma solo con le vittorie si può. Se guardi i gol subiti contro City e Fulham, si può vedere che possiamo migliorare. Quando abbiamo segnato contro il Burnley, siamo stati bravi nel gioco e poi abbiamo quasi preso il pareggio. In tutti questi momenti, penso che possiamo fare meglio. E’ colpa nostra. Quindi lavoriamo su questo durante la settimana per migliorare. Questo è il calcio e questo è il club con forse maggiore pressione al mondo. Vogliamo vincere. Penso che l’anno scorso sono stato molto critico su come abbiamo giocato, ma ora penso che giochiamo molto bene».

Correlate