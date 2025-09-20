«Se cambio sistema ora, devo pensare all'impatto che avrà sulla squadra. Lavoriamo per migliorare: questo è il calcio e lo United è il club con forse maggiore pressione al mondo».

Il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha avuto un incontro con il co-proprietario del club Ratcliffe dopo la sconfitta nel derby per 3-0 contro il City. Tuttavia, l’allenatore è ancora convinto che le sue idee e le sue tattiche di gioco possano funzionare.

Amorim: «Nemmeno il Papa può farmi cambiare idea sul mio sistema di gioco»

Secondo quanto riportato dal Telegraph:

Amorim è stato convocato per un incontro con Sir Jim Ratcliffe, dove erano presenti anche l’ad Omar Berrada e il ds Jason Wilcox. Amorim ha scherzato sul fatto che Ratcliffe gli avesse offerto un prolungamento di contratto, ma alla domanda se abbia usato l’incontro per convincerlo a cambiare il suo stile di gioco, il tecnico ha dichiarato: «No, nemmeno il Papa mi farà cambiare idea. Questo è il mio lavoro, è mia la responsabilità. Ci sarà un’evoluzione. Se cambio sistema in questo momento, i giocatori mi guarderanno in un modo diverso. Quando pensi all’impatto che qualsiasi decisione avrà sulla squadra, tutto è importante. Faccio le cose a modo mio. Sto solo cercando di vincere le partite, cercando di vedere qual è l’opzione migliore per vincere la prossima partita. Si tratta di fiducia e aggressività nel gioco. E a volte, ciò che chiamiamo fortuna è giocare con più convinzione. Stiamo giocando bene, ma qualcosa andrà storto in alcuni momenti».

«Dobbiamo cambiare le cose, ma solo con le vittorie si può. Se guardi i gol subiti contro City e Fulham, si può vedere che possiamo migliorare. Quando abbiamo segnato contro il Burnley, siamo stati bravi nel gioco e poi abbiamo quasi preso il pareggio. In tutti questi momenti, penso che possiamo fare meglio. E’ colpa nostra. Quindi lavoriamo su questo durante la settimana per migliorare. Questo è il calcio e questo è il club con forse maggiore pressione al mondo. Vogliamo vincere. Penso che l’anno scorso sono stato molto critico su come abbiamo giocato, ma ora penso che giochiamo molto bene».