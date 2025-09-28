Allegri: «Pulisic non stava benissimo, stamattina ha provato ed è andata bene. Ho scelto lui»
Massimiliano Allegri a Dazn a pochi minuti da Milan-Napoli:
«I dubbi della vigilia? Avevo Pulisic che non stava benissimo, stamattina ha provato, stava bene e quindi ho scelto lui».
Avete tanti calciatori forti a centrocampo.
Allegri: «Abbiamo una buona qualità non solo a centrocampo, anche in attacco e in difesa. Siamo solo all’inizio, è un test importante per noi, anche per la capacità di interpretare la partita».
Gimenez
«Coi gol si va in fiducia, ha segnato, si è sbloccato, lavora tanto per la squadra».
Partita scudetto?
«È una grande serata di calcio, meravigliosa, in uno stadio meraviglioso, speriamo di essere bravi a portare a casa un buon risultato».