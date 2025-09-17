Albiol: «Napoli la considero ancora casa mia, voglio dimostrare che si può migliorare anche da “vecchietti”»

Al meeting organizzato dal Pisa con la stampa: «Per me questa è la sfida più importante della carriera. La mia mentalità non è mai cambiata negli anni».

Il difensore del Pisa Raul Albiol ha parlato alla stampa in un meeting organizzato dal club toscano. Lunedì si ritroverà ad affrontare in campionato il Napoli, sua ex squadra.

Albiol: «Napoli la considero ancora casa mia, si può migliorare anche alla nostra età»

Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

«La società ha fatto di tutto perché potessi venire, devo restituire questa fiducia al massimo livello. Per me è la sfida più importante della carriera, una grande esperienza: lotteremo per la salvezza di una squadra tornata in Serie A dopo 34 anni, dovremo dare il massimo tutti insieme».

Come sarà sfidare il Napoli?

«Ritornare a Napoli è speciale: è la mia casa, ho vissuto anni spettacolari e sono migliorato come uomo e come calciatore. Dopo tanti anni sento ancora affetto e amore».

Come cambia la mentalità, arrivando dal Villarreal?

«Anche oggi la mentalità non è cambiata. Voglio dimostrare di poter giocare ancora in Serie A. Real Madrid, Pisa o Napoli? Non cambia niente. Sono un appassionato del calcio. Vado a dare il 100% e a dimostrare che tutto l’affetto e la fiducia sono ripagate».

Perché la Serie A attrae così tanti veterani?

«Ci sono giocatori che, anche se in là con gli anni, dimostrano di poter dare qualcosa di importante. Questo è il mio caso, ma anche quello di Modric e degli altri che hanno fatto questa scelta. Si può migliorare anche alla nostra età».