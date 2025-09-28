Ieri superato da “Una battaglia dopo l'altra” e “La casa delle bambole di Gabby”. L'obiettivo è andare oltre il milione e mezzo di incassi di “Sarò con te”

AG4IN rallenta un po’ nelle sale: ieri terzo, è a 722mila euro di incassi

AG4IN il film sul quarto scudetto rallenta un po’ nel primo sabato di programmazione. Probabilmente Aurelio De Laurentiis si aspettava più dei 18.559 spettatori con un incasso di giornata di 208.182 euro. Che in fondo è di poco superiore ai 183.598 euro del venerdì. In totale, la pellicola ha fin qui incassato 722mila euro. L’obiettivo è superare l’incasso di “Sarò con te”, pellicola sul terzo scudetto (che, ricordiamolo, era atteso da oltre trent’anni). Sarò con te incassò nelle sale 1.438.363 euro piazzandosi nei primi cento film visti in Italia nell’anno 2023.

Primo nelle sale ieri “Una battaglia dopo l’altra”, di Paul Thomas Anderson, con DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, che ha avuto 52.851 spettatori per un incasso di 414mila euro. Al secondo posto “La casa delle bambole di Gabby”, film sulla fine dell’infanzia, basata su una serie tv Netflix: 40mil spettatori per un incasso di 293mila euro.

AG4IN, la sorpresa è Conte come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” (di Luigi Bozza – 26 settembre)

La notizia è certamente sorprendente, ma forse nemmeno tanto. AG4IN, il film della Filmauro che racconta la vittoria del secondo scudetto del Napoli in tre anni, (il quarto della sua storia) è per la seconda giornata di fila in testa alle classifiche degli incassi al cinema in tutta Italia. E ieri ha addirittura battuto Leonardo DiCaprio che esordiva in Italia con il suo film “Una battaglia dopo l’altra”, un classico film americano di grande impatto, che non solo vede DiCaprio protagonista, ma ha nel cast anche star del calibro di Sean Penn e Benicio Del Toro.

AG4IN, a metà tra film e documentario sportivo, è una produzione di alto livello. Si vede che Aurelio De Laurentiis ha deciso di seguirla in prima persona. E la vera scoperta è Antonio Conte che interpretando se stesso, al naturale, diventa un personaggio di grande attrazione cinematografica. Per fare un paragone, anche se solo per le parti legate alle arringhe negli spogliatoi, Conte è un Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”, con la differenza che Al Pacino recitava, Conte no. Conte è Conte. E questo attira moltissimo la curiosità degli spettatori, non solo quelli napoletani.

AG4IN punta a superare “Sarò con te” che incassò circa 1,5 milioni di euro

Il primo film di questo tipo, prodotto da De Laurentiis, dove il protagonista era Luciano Spalletti, “Sarò con te”, fece registrare un incasso di circa 1,5 milioni. Avendo già incassato più di 320.000 euro in due giorni, e avendo ancora da giocarsi il fine settimana, è molto probabile che AG4IN supererà l’incasso di “Sarò con te” e potrebbe restare in testa alla classifica. E la cosa non deve sorprendere più di tanto. La Filmauro ha fatto una grande promozione, trailer accattivanti, immagini di un Conte incazzato negli spogliatoi che fanno venire i brividi eccitando i tifosi del Napoli e facendo masticare amaro quelli delle altre squadre (soprattutto le sue ex squadre). Inoltre, a differenza del film con Spalletti, questo prosegue sulla scia dell’entusiasmo dei tifosi napoletani, per una squadra che continua a stare in testa alla classifica e per un allenatore che molti davano per partente e che invece è rimasto alla guida degli azzurri.

De Laurentiis non si smentisce: se qualcuno pensava che il calcio lo avesse distratto dal cinema, si sbagliava di grosso.