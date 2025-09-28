Adani sulla reazione di De Bruyne: «È un campione, ha orgoglio, lasciamogli pure l’incazzatura»

Alla Domenica Sportiva: «Sì, è vero: essere sostituiti fa parte del gioco, ci sta. Non è che chi è subentrato abbia cambiato la partita»

Nel post partita della sfida tra il Milan e il Napoli, negli studi della Nuova Domenica Sportiva si discute della reazione di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione di Conte. Una reazione vistosa e poco contenta, di cui ha parlato anche Conte a Dazn. Daniele Adani ha commentato reazione del calciatore.

«Voglio dire la mia sulla reazione di De Bruyne alla sostituzione. Sì, è vero: essere sostituiti fa parte del gioco, ci sta. E su questo siamo d’accordo. Però, ragazzi, lasciamoglielo avere il sangue caldo a un campione! Uno esce dal campo e si incazza… e ci mancherebbe anche che fosse contento! Che l’accetti, sì. Ma magari se fosse stato contro la Metaponto in amichevole, passi. Qui parliamo di un’altra situazione, di un altro livello. E poi, diciamolo: la lavata di testa Conte l’ha fatta a tutta la squadra, mica solo a lui. L’ha fatta per come hanno difeso, per chi è entrato in campo, perché, parliamoci chiaro, non è che chi è subentrato abbia cambiato la partita. Quindi sì, magari a lui il messaggio è arrivato in modo più diretto, più energico, ma il richiamo era collettivo. Ecco perché dico: lasciamogli pure l’incazzatura. È un campione, ha orgoglio. E secondo me è giusto cosi».