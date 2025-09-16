A Viva el Futbol: «È intelligente. Quello che mi ha stupito è come si è inserito nel gioco e nei movimenti»

Nell’ultima puntata di “Viva el Futbol” Lele Adani ha parlato anche del Napoli soffermandosi in modo particolare sulla prestazione (e sul ruolo cruciale) di Rasmus Hojlund contro la Fiorentina. L’ex calciatore, oggi opinionista e commentatore televisivo, ritiene che l’attaccante danese sia paragonabile alla versione migliore di Romelu Lukaku.

Le parole di Lele Adani

Di seguito un estratto delle parole di Adani:

«Hojlund sembra un Lukaku con dieci anni in meno. Lukaku, quando stava bene cinque anni fa, andava nel lungo, aveva profondità, arrivava a concludere e lavorava per gli altri. Hojlund ha quel fisico, più dinamismo, elasticità quando va nel lungo. Quello che mi ha stupito di Hojlund – e qui non c’entra l’assetto tattico di Conte – è come si è inserito nel gioco, nei movimenti». Poi sottolinea l’importanza del danese nel nuovo scacchiere tattico degli azzurri: «Quel gioco, quel modo di far convivere quei quattro (De Bruyne, Lobotka, McTominay e Anguissa, ndr), necessità di una prima punta intelligente. Se la prima punta non dà il tempo, non apre, non accorcia, non palleggia e non guida il senso dello sviluppo, il nuovo sistema non poteva funzionare».

Hojlund un’iradiddio e non fa rimpiangere Lukaku (Damascelli)

“Il terzo turno ha ribadito il benessere del Napoli, solido, robusto, con un attaccante che non fa rimpiangere Lukaku, Hojlund è un’iradiddio quando si trova addosso la marcatura e qui Pioli ha sbagliato. Conte prepara la trasferta di champions con la coscienza di avere un gruppo consapevole della propria forza, la sfida Haaland-Hojlund, a Manchester, avrà sicuri effetti speciali”.