Adani fa la telecronaca pensando di essere al bar sotto casa, al confronto Pozzecco è un uomo tranquillo (La Stampa)

La chiassosa telecronaca di Adani con la colazione al sacco, al confronto Pozzecco è un uomo tranquillo (La Stampa)

La Stampa se la prende con Adani per la telecronaca della respingente Israele-Italia 4-5. Secondo noi, invece, ad Adani va conferito un premio per non averci fatto addormentare (ne parleremo). Intanto La Stampa si affida al brillante Daniele Cavalla per il commento mediatico della telecronaca:

Scrive il quotidiano torinese:

Social scatenati ieri sera per la vivace telecronaca su Raiuno di Israele-Italia a cura di Alberto Rimedio e Lele Adani. Oltre a essere stati in silenzio soltanto per gli inni nazionali, i due hanno dato vita a un racconto del match stracolmo di parole e particolarmente chiassoso: nel corso della rocambolesca partita si sono evidentemente divertiti molto, forse pensando di essere al bar sotto casa e non davanti a milioni di telespettatori sulla tv di Stato.

Adani, La Stampa rimpiange la sobrietà di Antonio Di Gennaro

Abituati allo stile sobrio e alla competenza di Antonio Di Gennaro come seconda voce delle partite dell’Italia – allontanato peraltro senza un motivo apparente dal ruolo -, i telespettatori della Nazionale trovano ora al suo posto lo straripante Lele Adani che oltre a riempire di complimenti tutti gli azzurri da buon patriota urla al microfono frasi tipo “Ma che partita è, una gita scolastica, un pranzo al sacco” e “sembra una gita scolastica, andiamo a prendere le merende” facendo ridere a crepapelle il vicino in postazione. In confronto, l’ex coach dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco è un uomo tranquillo.

“Ma che partita è!? Ma che roba è!? Ma cos’è sta partita, una gita scolastica!? Ora attenzione, che siamo tutti in gita!… Perché ridi Alberto? Ti è rimasto ‘pranzo al sacco’?” / @leleadani al gol del sorpasso azzurro, il quinto, durante i minuti di recupero, dopo aver buttato… pic.twitter.com/3AI4zPTBoe — nonleggerlo (@nonleggerlo) September 8, 2025

La Stampa riporta anche alcuni commenti del web:

“Il declino del calcio italiano è rappresentato dalla telecronaca della nazionale di Adani”, “Anche oggi Adani ci spiega come NON si fa il commento tecnico”, “Adani sta facendo passare sta partita per la finale Italia-Brasile”, “Propongo il muto automatico quando parla Adani”, “Date un pranzo al sacco ad Adani che magari non parla” alcuni dei tanti messaggi scritti ieri sera sui social nei confronti dell’opinionista della “Domenica Sportiva”.