“11 reintegrato ma per noi rimani ingrato”: i tifosi dell’Atalanta contro il ritorno di Lookman

Nello striscione all'esterno del centro sportivo di Zingonia, il numero di maglia dell'attaccante è stato barrato da una croce. Lookman ci sarà domani contro il Torino.

Ademola Lookman torna a disposizione dell’Atalanta e del tecnico Juric, dopo il caos che si era creato attorno a lui durante il calciomercato e la sua volontà di lasciare la Dea. Domani, nel match di campionato contro il Torino, ci sarà.

I tifosi dell’Atalanta non hanno preso bene il reintegro di Lookman

Tuttavia, i tifosi atalantini non hanno preso bene il reintegro in squadra del nigeriano, esponendo uno striscione all’esterno del centro sportivo di Zingonia:

“11 reintegrato… Ma per noi rimani un ingrato“.

Il numero di maglia del giocatore è stato barrato da una croce rossa.

Scrive il Corriere della Sera, edizione di Bergamo:

Il nigeriano non è citato esplicitamente ma il riferimento è alla triplice rottura operata dall’attaccante nei confronti dell’Atalanta da inizio agosto, quando si è promesso all’Inter. Tornato a inizio settimana al Centro Bortolotti, dopo che l’Inter ha fatto un passo indietro e la trattativa è saltata, ora la società è pronta a dargli una seconda possibilità: lo sta facendo allenare a parte a Zingonia in ottica di un suo graduale reintegro.