Zanoli al Bologna, è fatta: prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni (più uno di bonus) – Corsport

Zanoli lascia il Napoli. E diventa un calciatore del Bologna. Primo anno in prestito e poi obbligo di riscatto a una cifra che varia tra i cinque (parte fissa) e i sei (con un milione di bonus in ballo).

Scrive il Corriere dello Sport con Dario Cervellati:

Alessandro Zanoli al Bologna è un affare fatto. Una volta superate le visite mediche il laterale destro, che ha giocato la scorsa stagione di serie A in prestito al Genoa, si legherà al club di Saputo fino al 30 giugno 2030. Il contratto da far sottoscrivere al giocatore nato a Carpi nel 2000 è già pronto sulla scrivania di Casteldebole, perché l’accordo economico con il Napoli è stato raggiunto nelle scorse ore. La volontà del 24enne, che aveva dato priorità assoluta alla società rossoblù, ha contribuito a far decollare definitivamente un’operazione imbastita già da un po’ di tempo.

Zanoli, Manna aveva provato a inserirlo nella trattativa Ndoye

Manna lo aveva anche proposto al Bologna come parziale contropartita tecnica nella trattativa per Ndoye, che è poi andato al Nottingham Forest in Premier League. Il ds degli azzurri conosceva il gradimento dell’area tecnica del Bologna per il laterale di destra, ma, pur essendo interessati già da tempo, i dirigenti del club rossoblù non accettarono. Per cedere il cartellino del nazionale svizzero volevano solo soldi. La chiacchierata per il trasferimento di Zanoli è allora proseguita in parallelo. L’operazione è stata portata avanti in maniera completamente disgiunta da qualsiasi altra e nelle scorse ore è stata raggiunta l’intesa totale. Il 24enne carpigiano arriverà a Casteldebole in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro più 1 di bonus.