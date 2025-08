Zanoli-Bologna: si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto. Anche Cajuste in uscita (Tmw)

"In queste ore i due club stanno provando a superare lo scoglio formula. Il Bologna ha infatti chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli lo cede solo a titolo definitivo"

Alessandro Zanoli è sempre più una priorità per il Bologna. Il club felsineo lavora con il Napoli ad un prestito con obbligo di riscatto. Insieme a lui in uscita c’è anche Cajuste. Andiamo a vedere quanto riportato dal portale Tmw poco fa.

Zanoli-Bologna, si lavora col Napoli ad un prestito con obbligo. I dettagli

“Contatti fitti nella trattativa che dovrebbe portare Alessandro Zanoli dal Napoli al Bologna. Dopo Giovanni Simeone, attaccante che nelle prossime ore si legherà al Torino, il club partenopeo è pronto a definire anche un altro paio di cessioni: da un lato Jens Cajuste, centrocampista che tornerà all’Ipswich Town in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo con la promozione, dall’altro il terzino destro classe 2000 che oggi ha sul tavolo diverse proposte ma ha nella squadra rossoblù la sua priorità”.

“In queste ore i due club stanno provando a superare lo scoglio formula. Il Bologna ha infatti chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli lo cede solo a titolo definitivo. Partendo da queste posizioni le due società stanno provando oggi a trovare un accordo che dovrebbe essere definito in prestito con obbligo di riscatto, una operazione da circa sei milioni di euro”.

“Quella di Zanoli dal Napoli al Bologna sarebbe la seconda operazione tra le due società in questa finestra di calciomercato dopo il trasferimento di Sam Beukema nella squadra allenata da Antonio Conte per trenta milioni di euro più bonus. Sfumato invece l’accordo per Dan Ndoye, esterno sinistro volato in Premier League dopo l’offerta del Nottingham da 42 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita”.