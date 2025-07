Zanoli potrebbe restare a Napoli, la trattativa per Juanlu non decolla (CorSport)

Si sta complicando la trattativa per portare lo spagnolo del Siviglia a Napoli, dunque potrebbe essere Zanoli il vice di Di Lorenzo nella prossima stagione.

Alessandro Zanoli ieri ha giocato un tempo nell’amichevole tra Napoli e Arezzo, persa dagli azzurri 2-0. Il terzino, tornato dal prestito al Genoa, non è detto che possa ripartire. Infatti, si complica la trattativa per Juanlu del Siviglia; dunque, potrebbe essere proprio l’italiano il vice di Di Lorenzo nella prossima stagione.

Zanoli potrebbe restare a Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Nel frattempo, sorpresa sul versante dei terzini: Alessandro Zanoli, fino a poco fa in lista mercato, potrebbe continuare a giocare con il Napoli. Di conseguenza, non decolla la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez.

Juanlu era stato bloccato dal Napoli nei giorni scorsi

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando su X:

Napoli, bloccato Juanlu Sanchez. Accordo di massima con il Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni.

Il giocatore ha disputato quest’estate l’Europeo Under 21 con la Spagna, sfidando anche l’Italia in uno dei match del girone.