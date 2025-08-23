Walker: «Sono stato egoista a lasciare il City per il Milan, ma mi sentivo sotto accusa dai tifosi inglesi»

Al Telegraph: «Noi inglesi siamo troppo pessimisti. Lineker nel 2017 disse che non sapevo crossare, oggi gli direi: "Ho vinto sei Premier League. Tu quante ne hai vinte?"».

Il terzino inglese Kyle Walker ha lasciato definitivamente il Manchester City dopo otto anni per sposare il progetto Burnley, neo promosso in Premier League.

Walker: «Sono stato egoista a lasciare il City per il Milan»

In un’intervista al Telegraph, l’ex Milan ha dichiarato:

«Il mio agente mi ha detto che il Burnley era interessato, aggiungendo: “Sarei un po’ stupido nel chiederti se vuoi andare lì?” E ho detto “No, sicuramente no, mi piacerebbe parlare col tecnico Scott Parker». Era un ex compagno di squadra di Walker ai tempi del Tottenham.

Eppure, dal City che combatte contro il Bayern Monaco per tenerlo due anni fa, a lottare per non retrocedere con il Burnley, non è stato un forte declino?

«Alla fine sono in un club di Premier League. Io gioco a calcio, giocherei anche gratis. Vengo pagato ed è fantastico, ma lo farei anche gratuitamente. Probabilmente prendo soldi per le pressioni esterne. Ricordo di aver firmato per il Tottenham nel 2009 e ho detto al mio agente che non volevo firmare un altro contratto in vita mia. Non gioco a calcio per soldi. Gioco a calcio per i risultati e le ricompense che sono stato molto fortunato ad avere.»

Quando il City ha lottato nella scorsa stagione e, alla fine, non è riuscito ad ottenere ciò che voleva sotto Pep Guardiola…

«Ho il massimo rispetto per i tifosi del Manchester City. Sono stati incredibili, sono rimasti con noi nel bene e nel male. Ma io ero il capitano e la squadra non stava andando bene. C’erano grandi giocatori che sono mancati in grandi periodi in quella stagione e mi sentivo come se fossi sotto accusa. Sentivo di essere un alibi perché ero il capitano.»

C’è stato il prestito al Milan a gennaio…

«Quando è arrivato il Milan e Zlatan Ibrahimovic mi ha chiamato, puoi rifiutare questa opportunità quando sei seduto in panchina nel tuo attuale club? Probabilmente avrei dovuto aiutare i miei compagni a lottare, ma a volte, egoisticamente, pensi “Ok, fammi sperimentare qualcosa di diverso”.»

Aggiunge:

«Volevo tornare in Inghilterra e tornare a giocare in Premier League.»

Thomas Tuchel gli ha detto che aveva bisogno di “giocare in uno dei migliori campionati” per rimanere nel giro della Nazionale. La Coppa del Mondo del prossimo anno è un obiettivo?

«Non credo di poter rispondere in questo momento. E’ ancora troppo presto. Ora ho un lavoro da fare per il Burnley, anche se ovviamente giocare per il tuo Paese in una Coppa del Mondo è un grande risultato. Penso di essere abbastanza in forma per farlo? Sì. Quest’estate è la prima che ho avuto in otto o nove anni dove mi sono riposato e mi sento ri-energizzato e pronto per la stagione. Ho ottenuto più di quanto avrei potuto sognare».

C’è anche il desiderio di dimostrare che le persone si sbagliano…

«Penso che come inglesi siamo piuttosto pessimisti. Vediamo il bicchiere mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno. Per gli americani è mezzo pieno. Quando vedo certe cose sul giornale che mi irritano, allora devo dimostrare che si sbagliano. Ricordo Gary Lineker quando ho firmato per il Manchester City nel 2017. Ha detto: “Cinquanta milioni spesi e non sa mettere un cross”. Ma ora mi guardo indietro e io e Gary abbiamo un ottimo rapporto, lui si è scusato per questo. Mi guardo indietro e penso “Beh, ho vinto sei Premier League. Quante ne hai vinte tu?”».

Perché Burnley, e cosa puoi ottenere lì?

«Ho giocato a Northampton, allo Sheffield United, al Qpr, al Tottenham. L’ho fatto. Voglio rimanere in questo campionato e non sono qui solo per dire “Ci siamo salvati dalla retrocessione”. Fissiamo i nostri standard più alti. Posso portare esperienza e cuore. Voglio fare bene, se rimaniamo in Premier, allora per me sarà come vincere un trofeo».