Home » Gli altri Sport

Tutti pazzi per il manicotto, compreso Sinner: previene gli infortuni a causa del peso delle palline (El País)

Anche Musetti e Draper lo hanno indossato all'Us Open. La variabilità di peso e composizione delle palline da un torneo all'altro ha un impatto diretto con gli infortuni al gomito.

sinner

Italy's Jannik Sinner celebrates after winning against US player Ben Shelton during their men's singles quarter-final tennis match on the tenth day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 9, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Jannik Sinner sta continuando a indossare il manicotto nonostante l’infortunio al gomito sia passato. L’uso di questo accessorio si sta diffondendo sempre di più nel tennis a causa dell’aumento delle lesioni e del peso delle palline.

Tutti pazzi per il manicotto nel tennis, compreso Sinner

El País scrive:

Il giornalista e telecronista Ubaldo Scanagatta ha sottolineato che il manicotto che indossa ancora Jannik Sinner risponde a una domanda di “fiducia e prevenzione”. Il numero uno al mondo ha iniziato a indossarlo a Wimbledon, dopo una caduta e il conseguente colpo al gomito, e da allora ha deciso di non farne a meno. Ci sono molti giocatori che hanno optato per l’accessorio e che lo trovano di grande aiuto per combattere una minaccia: le palline. Professionisti ed esperti concordano sul fatto che la variabilità di peso e composizione di esse da un torneo all’altro ha una relazione diretta con le lesioni al gomito che attaccano i tennisti sempre più frequentemente; questo il motivo per cui Sinner, come tanti altri, continua ad usarlo anche a New York. Nessuna superstizione. Sinner aveva dichiarato: «Mi protegge e mi piace la sensazione che mi dà. Quando si tratta di colpire la palla, sento più stabilità». 

Uno di quelli che lo ha usato per primo è stato il canadese Milos Raonic, già ritirato dal tennis, e ora sta diventando una risorsa per la maggior parte. Non è stato utilizzato da Roger Federer o Rafael Nadal, ma da Serena Williams, Naomi Osaka e Novak Djokovic. In questi giorni, sono stati visti a New York usarlo anche Lorenzo Musetti e Jack Draper; Alcaraz lo utilizzò l’anno scorso per alleviare un infortunio. Fatto sta che il peso delle palline (tra i 56 e i 58 grammi) e la scelta dell’una o dell’altra — a seconda dei tornei — ha un impatto diretto sui problemi articolari che si ripresentano sui tennisti. «Pensavo fosse un mio problema, ma ho parlato con altri giocatori e ci sono più infortuni al gomito, al polso e alla spalla… Le palline sono responsabili» ha detto il russo Daniil Medvedev. Il tedesco Alexander Zverev ha spiegato: «Dal Covid le aziende hanno cercato di ridurre i costi utilizzando una gomma diversa e ora le palline sono più lente rispetto a prima della pandemia». Cioè, richiedono più forza per colpirle. 

Correlate