Tutti pazzi per il manicotto, compreso Sinner: previene gli infortuni a causa del peso delle palline (El País)

Jannik Sinner sta continuando a indossare il manicotto nonostante l’infortunio al gomito sia passato. L’uso di questo accessorio si sta diffondendo sempre di più nel tennis a causa dell’aumento delle lesioni e del peso delle palline.

Tutti pazzi per il manicotto nel tennis, compreso Sinner

El País scrive:

Il giornalista e telecronista Ubaldo Scanagatta ha sottolineato che il manicotto che indossa ancora Jannik Sinner risponde a una domanda di “fiducia e prevenzione”. Il numero uno al mondo ha iniziato a indossarlo a Wimbledon, dopo una caduta e il conseguente colpo al gomito, e da allora ha deciso di non farne a meno. Ci sono molti giocatori che hanno optato per l’accessorio e che lo trovano di grande aiuto per combattere una minaccia: le palline. Professionisti ed esperti concordano sul fatto che la variabilità di peso e composizione di esse da un torneo all’altro ha una relazione diretta con le lesioni al gomito che attaccano i tennisti sempre più frequentemente; questo il motivo per cui Sinner, come tanti altri, continua ad usarlo anche a New York. Nessuna superstizione. Sinner aveva dichiarato: «Mi protegge e mi piace la sensazione che mi dà. Quando si tratta di colpire la palla, sento più stabilità».

Uno di quelli che lo ha usato per primo è stato il canadese Milos Raonic, già ritirato dal tennis, e ora sta diventando una risorsa per la maggior parte. Non è stato utilizzato da Roger Federer o Rafael Nadal, ma da Serena Williams, Naomi Osaka e Novak Djokovic. In questi giorni, sono stati visti a New York usarlo anche Lorenzo Musetti e Jack Draper; Alcaraz lo utilizzò l’anno scorso per alleviare un infortunio. Fatto sta che il peso delle palline (tra i 56 e i 58 grammi) e la scelta dell’una o dell’altra — a seconda dei tornei — ha un impatto diretto sui problemi articolari che si ripresentano sui tennisti. «Pensavo fosse un mio problema, ma ho parlato con altri giocatori e ci sono più infortuni al gomito, al polso e alla spalla… Le palline sono responsabili» ha detto il russo Daniil Medvedev. Il tedesco Alexander Zverev ha spiegato: «Dal Covid le aziende hanno cercato di ridurre i costi utilizzando una gomma diversa e ora le palline sono più lente rispetto a prima della pandemia». Cioè, richiedono più forza per colpirle.