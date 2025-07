È in corso l’allenamento di Sinner, indossa un manicotto bianco per proteggere il gomito (Sky)

Angelo Mangiante, noto giornalista di Sky Sport inviato a Londra per la redazione tennis, ha scritto su X un post che riguarda l’allenamento di Jannik Sinner. L’Italia del tennis è col fiato sospeso: Sinner ha vinto contro Dimitrov per uno strappo al pettorale del bulgaro, in vantaggio netto per due set a zero. Contestualmente anche il n.1 aveva avuto un problema al gomito scivolando nel rispondere ad uno scambio nel primo set. Un gomito che lo aveva preoccupato nelle ore successive: «Vedremo come mi sento. Avevo problemi su servizio e colpi di diritto» aveva dichiarato subito dopo. Poi ieri la risonanza e lo spostamento di un allenamento previsto nel pomeriggio e ripreso questa mattina.

Sinner si sta allenando con un manicotto protettivo, buone sensazioni (Sky)

Così scrive il giornalista sul proprio account:

«Buone notizie per Sinner. Manicotto bianco protettivo al gomito oggi nel pre match Shelton, buone sensazioni e colpi spinti senza problemi da Jannik. Di fronte serviva un mancino e ha scelto il 17enne Jacopo Vasamì, n.2 al mondo juniores.»

Sul campo centrale oggi sfiderà con tutta probabilità il n.10 Ben Shelton, contro cui sono 6 i precedenti. Nel primo match vinse lo statunitense per poi perdere tutti i 5 successivi, tra cui l’ottavo di finale dell’anno scorso proprio a Wimbledon. Si tratterà del secondo match sul centrale dopo l’incontro di Iga Swiatek.