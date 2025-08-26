Dopo il 5-0 con l'Inter. «Il Torino ha dato la solita, tristissima, risposta ai tifosi. Ha ricambiato una passione unica con delusione, rabbia e rimpianto”

Torino, diteci come si fa a non comprendere la contestazione verso Cairo (La Stampa è rassegnata)

La disfatta del Torino di Cairo alla prima giornata di campionato (5-0 in casa dell’Inter) ha posto le premesse per il consueto anno dimenticabile, quel grigio intenso senza la speranza che possa mai uscire il sole.

Gazzetta e Corsera, i quotidiani di Cairo, fischiettano, saltano sulla prestazione nerazzurra e quindi svicolano (non potrebbero fare altrimenti, quello è il capo, sgancia i denari).

La Stampa di Torino, invece, scrive (non ha Cairo come editore) e in un commento Antonio Barilla conclude così: “Diteci come si fa a non comprendere la contestazione verso Cairo”.

Ecco estratti dal pezzo de La Stampa:

Imponiamoci di contare fino a dieci: un processo risulterebbe affrettato.

Chiediamo a Cairo e Vagnati di non perdere tempo e prevedere innesti immediati e adeguati, perché sarebbe assurdo lasciare il puzzle incompleto per non voler affrontare un ultimo sacrificio e risparmiare qualche euro. A Baroni – tra cento cose appuntate – consigliamo invece, oltre a un bagno d’umiltà, di concentrarsi su orgoglio, determinazione e convinzione.

Sei il Toro, guai dimenticarlo. Invece questo gruppo squinternato si squaglia dopo pochi gorgheggi, consegna praterie e impacchetta regali, si lascia seppellire da cinque gol – vergognoso – consegnandosi alla velocità e alla fame dell’Inter. Fame, già. Quella che Chivu pretendeva per azzerare il rischio d’accostarsi svuotati alla stagione, dopo il triste finale dell’ultima e gli stracci volati in America. Lui le risposte le ha avute, nitide. Il Toro ne ha data una sola, tristissima, ai tifosi. La solita. Ha ricambiato una passione unica con delusione, rabbia e rimpianto. Diteci come si fa a non comprendere la contestazione verso Cairo.