Sfuma Diouf per il Napoli, se ne va all’Inter. Per Elmas il via libera è vicino (Pedullà)

Pedullà rivela: "Il Napoli ha mosso nelle ultime ore passi con il Lipsia per Elmas che possono rivelarsi decisivi". "L’Inter ha fatto uno scatto forte per Diouf, valutazione dai 20 milioni in su"

Arrivano novità di mercato in casa Napoli. Per un centrocampista che sta per sfumare (Diouf del Lens) c’è un altro che si avvicina sensibilmente (Elmas). Entrambe le notizie sono riportate dal noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. A seguire quanto si legge sul proprio profilo “X” e sul suo sito ufficiale.

Diouf va all’Inter, i dettagli

“L’Inter ha fatto uno scatto forte, fortissimo, in direzione Andy Diouf, centrocampista di 22 anni in uscita dal Lens, valutazione dai 20 milioni in su e che era stato seguito da diversi club sia in Italia che in Premier. Ma l’Inter è uscita allo scoperto in modo prepotente, il profilo piace moltissimo, ci sarà una call nelle prossime ore e l’intenzione è quella di chiudere in tempi rapidi. Diouf ha grandi qualità ed è pronto per un ulteriore step in carriera”.

Questi invece i tweet sullo stesso argomento.

“Diouf–Inter, contatti diretti e call fissata. L’Inter lavora per chiudere in tempi brevi”. “Diouf ha le caratteristiche che cercava Chivu. Il Lens accetta 20 milioni più bonus, l’Inter è in stato avanzato”.

#Diouf ha le caratteristiche che cercava Chivu. Il Lens accetta 20 milioni più bonus, l’Inter è in stato avanzato 👇 https://t.co/cKc2XKy11z — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 21, 2025

Elmas si avvicina al Napoli

Per un giocatore che sfuma, ecco un altro in arrivo: alla fine il centrocampista che avrà Conte sembra essere proprio Elmas. Questo quanto scritto da Pedullà.

“Eljif Elmas e il Napoli: una storia dell’11 agosto che adesso si sta avvicinando alla conclusione. Il Napoli ha mosso nelle ultime ore passi con il Lipsia che possono rivelarsi decisivi. Lo stesso club tedesco ha memorizzato che sarebbe inutile andare avanti con un braccio di ferro nocivo per tutti. Nell’estate dei tormentoni, adesso il Napoli attende con fiducia il via libera definitivo per riportare Elmas in azzurro.”

Leggi anche: Elmas, c’è l’offerta ufficiale del Napoli al Lipsia: 1.5 milioni per il prestito, 11.5 per il riscatto (Moretto)

“Elmas al Napoli, via libera vicino”.