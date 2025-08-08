Raspadori all’Atletico Madrid, c’è l’offerta ufficiale. 25 milioni più bonus. Accordo tra Jack e gli spagnoli

Di Marzio dà le cifre. Fabrizio Romano: "L'Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con Giacomo Raspadori e inviato un'offerta ufficiale al Napoli"

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Giacomo Raspadori. A riportarli sono gli esperti di mercato.

Le ultime sul futuro di Raspadori

Scrive Di Marzio che c’è l’offerta ufficiale dell’Atletico Madrid, l’offerta è di 25 milioni più bonus.

Moretto scrive: “L’Atlético Madrid e il Napoli stanno facendo progressi nelle trattative per Giacomo Raspadori. Il club biancorosso ha deciso di puntare sull’attaccante italiano e nelle prossime ore discuteranno se il prezzo finale e i termini dell’accordo soddisfino tutte le parti”.

Romano, invece, parla di accordo praticamente raggiunto tra la compagine spagnola e l’ex Sassuolo: “L’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con Giacomo Raspadori sulle condizioni personali e ha inviato un’offerta ufficiale al Napoli! La proposta è ora in fase di discussione tra i club; la decisione spetta al Napoli”.

Il mercato estivo si avvicina alla chiusura, ma il Siviglia non ha ancora definito il futuro di Juanlu, che vuole solo il Napoli. La trattativa resta aperta mentre il club cerca di ottenere il massimo dalla cessione.

Tensione tra Juanlu e il Siviglia

La vicenda è stata riportata da Daniel Lagos di As così:

“Il Siviglia continua a essere bloccato nella sua operazione di cessioni, e c’è un nome in particolare che sembra condizionare l’avvio dei movimenti a Nervión. Juanlu non ha ancora chiaro il suo destino e ora la palla sembra essere nelle mani del club andaluso che ha sul tavolo un’offerta del Napoli che potrebbe cambiare il futuro del suo calciatore. Nei giorni scorsi, il giocatore ha chiarito di non avere intenzione di trasferirsi al Wolverhampton, nonostante l’offerta della Premier League potesse soddisfare maggiormente il Siviglia, ma ha invece la ferma intenzione di giocare nel club partenopeo. Adesso è il Siviglia che deve decidere.”