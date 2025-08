Raspadori resta un’opzione dell’Atletico, ma ancora nessuna offerta al Napoli (Romano)

Fabrizio Romano, ha parlato sul proprio canale Youtube del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma il Napoli non lo lascerà partire per una cifra bassa. L’esperto di mercato internazionale,, ha parlato sul proprio canale Youtube del futuro di, attaccante del Napoli

«Resta un’opzione per l’Atletico Madrid, dopo il contatto avuto coi suoi agenti durante l’operazione Ruggeri, stessi agenti di Ruggeri che è andato l’Atletico dell’Atalanta. Lì l’Atletico si è informato su Raspadori, ha continuato i contatti anche negli ultimi giorni. Quindi l’Atletico Madrid ha avuto nuovi contatti con gli agenti di Jack Raspadori nelle ultime 24-48 ore per essere informati sull’eventuale condizione dell’operazione con il Napoli. Vedremo se arriverà un’offerta ufficiale al Napoli per Raspadori dell’Atletico, ma i pensieri sono continuati. Anche perché al momento l’Atletico Madrid non ha ancora un ok definitivo per andare a chiudere l’operazione, Enzo Millot dallo Stoccarda che è stato la priorità per diverse settimane. E allora Raspadori resta uno dei nomi sulla lista dell’Atletico con dei contatti in corso con i suoi agenti».

Marca ricostruisce così la situazione di mercato di Raspadori

Almeno se i colchoneros decidessero di abbandonare la pista Millot per cui lo Stoccarda ha alzato il prezzo e inserito delle condizioni di vendita non accettabili dall’Atletico. E allora ecco che spunterebbe la pista dell’attaccante partenopeo che sarebbe per l’Atletico una seconda scelta, con un De Laurentiis che, pur di sfoltire la rosa a disposizione di Conte, sarebbe disponibile anche a vedere dilazioni e forme di pagamento. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca racconta un’altra storia.

Nei giorni scorsi Enzo Millot sembrava essere pronto a trasferirsi in biancorosso. Il giovane talento francese dello Stoccarda era destinato a diventare la ciliegina sulla torta del progetto dell’Atletico Madrid per la stagione 2025-2026. Un’ambiziosa riorganizzazione che prevede sei nuovi acquisti, oltre all’integrazione definitiva di Lenglet e Musso, già in prestito la scorsa stagione e ora di proprietà del club del Metropolitano. Con quasi tutti i compiti svolti, incluse le otto cessioni totali di De Paul, Lemar e Lino, era il momento di chiudere l’operazione che avrebbe completato il progetto rojiblanco: un giocatore veloce e con il senso del gol. Sembrava che questo profilo fosse Millot. L’accordo tra l’Atletico Madrid e il giocatore era totale. Pronto un quinquennale per legarsi fino al 2030. Ma….