Raspadori potrebbe anche rimanere a Napoli, l’alternativa è Chiesa in prestito (Corsport)
Per Jack l'Atletico Madrid ha offerto una ventina di milioni con i bonus: sono ancora pochi. Chiesa può essere un colpo last minute
Raspadori potrebbe anche rimanere a Napoli, altrimenti l’alternativa è Chiesa in prestito (Corsport)
È il destino di Raspadori. Sembra sempre che debba andar via, poi resta e recita un ruolo decisivo. Siamo alla vigilia della quarta stagione con la maglia del Napoli. L’Atletico Madrid lo corteggia ma i prezzi non coincidono. Sullo sfondo c’è Federico Chiesa che se ne sta parcheggiato al Liverpool senza speranze.
Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
L’Atletico Madrid, nel frattempo, s’è presentato ufficialmente nei giorni scorsi e ha formulato un’offerta, molto motivato soprattutto dopo il tramonto dell’affare Millot con lo Stoccarda, ma la proposta confezionata non ha soddisfatto il Napoli: una ventina di milioni con i bonus, lontana dalla valutazione di base che oscilla tra i 25 e i 30. La storia, comunque, è destinata a proseguire nonostante un epilogo aperto e per nulla scontato: Jack è attratto dalla prospettiva di trasferirsi in Spagna e di ricominciare con il Cholo, da un Simeone compagno a un Simone tecnico, ma alla fine potrebbe anche proseguire la sua vita napoletana, abbellita da due scudetti in due anni da solari. Nel caso in cui l’Atleti dovesse affondare il colpo, però, il Napoli farebbe altrettanto riaprendo il mercato nel reparto offensivo. E se Jack Grealish è un profilo che induce a una serie di riflessioni, Federico Chiesa potrebbe rivelarsi il vero jolly da gran finale. L’operazione da chiudere nei pressi del gong della sessione estiva degli affari del calcio, magari in prestito.
Raspadori resta un’opzione dell’Atletico, ma ancora nessuna offerta al Napoli (Romano) – 3 agosto
«Resta un’opzione per l’Atletico Madrid, dopo il contatto avuto coi suoi agenti durante l’operazione Ruggeri, stessi agenti di Ruggeri che è andato l’Atletico dell’Atalanta. Lì l’Atletico si è informato su Raspadori, ha continuato i contatti anche negli ultimi giorni.
Quindi l’Atletico Madrid ha avuto nuovi contatti con gli agenti di Jack Raspadori nelle ultime 24-48 ore per essere informati sull’eventuale condizione dell’operazione con il Napoli. Vedremo se arriverà un’offerta ufficiale al Napoli per Raspadori dell’Atletico, ma i pensieri sono continuati. Anche perché al momento l’Atletico Madrid non ha ancora un ok definitivo per andare a chiudere l’operazione, Enzo Millot dallo Stoccarda che è stato la priorità per diverse settimane. E allora Raspadori resta uno dei nomi sulla lista dell’Atletico con dei contatti in corso con i suoi agenti».