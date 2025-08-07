Raspadori potrebbe anche rimanere a Napoli, l’alternativa è Chiesa in prestito (Corsport)

Raspadori potrebbe anche rimanere a Napoli, altrimenti l’alternativa è Chiesa in prestito (Corsport)

È il destino di Raspadori. Sembra sempre che debba andar via, poi resta e recita un ruolo decisivo. Siamo alla vigilia della quarta stagione con la maglia del Napoli. L’Atletico Madrid lo corteggia ma i prezzi non coincidono. Sullo sfondo c’è Federico Chiesa che se ne sta parcheggiato al Liverpool senza speranze.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’Atletico Madrid, nel frattempo, s’è presentato ufficialmente nei giorni scorsi e ha formulato un’offerta, molto motivato soprattutto dopo il tramonto dell’affare Millot con lo Stoccarda, ma la proposta confezionata non ha soddisfatto il Napoli: una ventina di milioni con i bonus, lontana dalla valutazione di base che oscilla tra i 25 e i 30. La storia, comunque, è destinata a proseguire nonostante un epilogo aperto e per nulla scontato: Jack è attratto dalla prospettiva di trasferirsi in Spagna e di ricominciare con il Cholo, da un Simeone compagno a un Simone tecnico, ma alla fine potrebbe anche proseguire la sua vita napoletana, abbellita da due scudetti in due anni da solari. Nel caso in cui l’Atleti dovesse affondare il colpo, però, il Napoli farebbe altrettanto riaprendo il mercato nel reparto offensivo. E se Jack Grealish è un profilo che induce a una serie di riflessioni, Federico Chiesa potrebbe rivelarsi il vero jolly da gran finale. L’operazione da chiudere nei pressi del gong della sessione estiva degli affari del calcio, magari in prestito.

Raspadori resta un’opzione dell’Atletico, ma ancora nessuna offerta al Napoli (Romano) – 3 agosto

Fabrizio Romano, ha parlato sul proprio canale Youtube del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma il Napoli non lo lascerà partire per una cifra bassa. L’esperto di mercato internazionale,, ha parlato sul proprio canale Youtube del futuro di, attaccante del Napoli